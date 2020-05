Så er der bold igen: Her kan du se live-fodbold igen

SPONSORERET INDHOLD: Det har været efterspurgt nærmest siden det blev nødt til at lukke ned i midten af marts måned, men nu er professionel fodbold endelig tilbage på TV-skærmen. Både de tyske og nu også de danske bedste fodboldligaer har fået lov til at genoptage sæsonen og færdiggøre den med modificerede regler og restriktioner.

Fra slutningen af maj måned kommer Superligaen tilbage på skærmen, og det bliver kampe uden publikum i første omgang. Faktisk skal man ikke regne med at komme på stadion resten af sæsonen, men man kan heldigvis fra nu af følge sit yndlingshold i TV igen. Det er en længe ventet besked for de mange fodboldfans, der har måtte undvære fodbolden pga. smittefaren ved afholdelse af store arrangementer.

Casino har været brugt som underholdning af mange sportshungrende fans verden over – men nu kan de altså også hygge sig med kampe fra sofaen. I denne artikel giver vi dig et lynhurtig overblik over, hvilke hold du igen kan se spille fodbold. Det gælder nemlig både den danske 3F Superliga, men også andre større Europæiske ligaer pønser på en opstart i den nærmeste fremtid.

Bundesligaen blev sparket igang med et brag

Faktisk var Tyskland først i hele Europa med at genstarte deres bedste fodboldrækker. Bundesligaen blev nemlig sparket i gang allerede i midten af maj, hvor de hungrende tyske fans igen kunne nyde deres yndlingshold tørne ud i den bedste tyske fodboldrække. Her var der både det såkaldte “Revierderby” – det traditionsfyldte opgør mellem BVB Dortmund og F. C. Schalke 04 – der skulle afgøres, men også hold som RB Leipzig, Hertha Berlin og mesterskabsfavoritterne fra Bayern München skulle igang igen efter en ufrivillige pause fra fodboldverdenen.

– Og der blev ikke sparet på intensiteten, som Bundesligaen er så kendt for i den første runde efter suspenderingen. Både Dortmund, der smadrede Schalke 4-0, og Bayern München viste, at de ikke havde glemt hvordan man spiller fodbold.

Superligaens spillere er også klar til at trække i kamptrøjen

Nu er turen så kommet til de danske spillere, og Superligaklubberne er mere end klar til at give den gas på grønsværen selvom scenariet er meget langt fra det de er vant til. For det første er der jo ingen tilskuere, hvilket nærmest marginaliserer hjemmebanefordelene – og dernæst er der en lang række restriktioner og regler, som klubberne skal lave for at undgå smittefaren.

Det bliver ligesom tilfældet er i Tyskland også med nye regler for udskiftning og behørig afstand for, at det er muligt at afvikle resten af sæsonen i de bedste danske fodboldrækker. Her bliver det også for de danske klubber muligt at udskifte fem spillere i stedet for tre, som normalt er tilfældet.