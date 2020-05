Vil du have en mere energirigtig bolig?

SPONSORERET INDHOLD: I vores tid bruger vi strøm til næsten alt. Derfor har vi også fået et langt større strømforbrug, end vi havde førhen. Et af de steder, vi bruger rigtigt meget strøm, er i vores bolig.

Af SPONSORERET INDHOLD

Der bruges strøm til at have lyset tændt, til at varme boligen op og til at have alle vores forskellige elektroniske enheder kørende. Denne store mængde energi, der bliver brugt i hvert eneste hjem, er hverken godt for miljøet eller for vores egen pengepung. Derfor er der også skabt forskellige muligheder for at gøre boligerne mere energirigtige.

Nogle af dine muligheder

Der findes forskellige måder, hvorpå du kan gøre din bolig mere energirigtig. En af disse er at sørge for, at den er godt isoleret. Er tag og loft dårligt isoleret, vil der kunne forsvinde store mængder varme, som sviger op igennem. Dette kan forhindres med ordentlig isolering, hvorved du vil kunne skære meget ned på din varmeregning. Det betyder samtidig, at du udleder mindre CO2 til miljøet.

En anden mulighed, du har, er at få opsat solceller. Disse gør, at du kan producere din egen strøm. Denne kan du så frit benytte i din bolig, og du har endda mulighed for at sælge det overskydende videre. Solceller er en investering i din bolig, som kan holde i rigtigt mange år, de holder nemlig 30-50 år.

Du kan finde hjælp til opsætning af både isolering og solceller lige her.

Derfor bør du sørge for, at din bolig er energirigtig

En af grundene, til at sørge for at din bolig er energirigtig, er personlig og er, at du som nævnt kan spare en masse penge. Du får endda mulighed for at tjene penge på det. Den anden er, at vi alle er fælles om at passe på vores miljø, så det kan forsætte og overleve i mange år endnu.