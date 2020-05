Storkepar på søndagstur

Hr og fru Stork tog et hvil på én af de høje master, inden de fløj hjemad mod Ganløse igen. Foto: Jan Sørensen

Besøg Et storkepar har slået sig ned i Ganløse og var søndag fløjet en tur til flyvestationen, hvor de blev foreviget af en nabo i området.

Af Ulrich Wolf

I weekenden lagde et storkepar vejen forbi den gamle Flyvestation Værløse, hvor de tog et lille hvil på en af de høje master.

Jan Sørensen og hans kone, som bor i området, var ude at gå tur i den skønne natur søndag eftermiddag, da de fik øje på storkene. Jan skyndte sig hjem efter kameraet og nåede at skyde en masse billeder af de flotte fugle, inden de fløj videre igen.

Der skulle i følge foreningen Storkene.dk netop være et storkepar, som har slået sig ned i en opsat storkerede ved Ganløse efter at være blevet generet så meget af måger i Høje Taastrup, at de valgte at forlade reden der efter blot få dage.

Nu bor de så i Ganløse – og i følge Dansk Ornitologisk Forening er det et rigtig godt storkeår i år med hele fem storkepar i Jylland og to på Sjælland.

”Ikke siden 1993 har Danmark huset så mange storke, som det er tilfældet i disse uger,” kan man læse på Dof.dk.

Ud over storkeparret i Ganløse er der også et par i Gundsølille ved Roskilde.

Det nye storkepar i Ganløse når nok ikke at yngle i år, men hvis de bliver glade for reden og området, kommer de forhåbentlig tilbage næste år, hvor de så kan nå at yngle.