Gang i kulturen

Kulturlivet begynder stille og roligt at åbne igen. Foto: Kaj Bonne

Kultur I starten af juni åbner Ballerup Museum og Baltoppen Bio igen dørene for publikum, mens Baltoppen LIVE kører på lavt blus frem til sæsonstart i september.

Af Mia Thomsen

Efter ti lange uger med lukket-skilte på dørene gav et enigt folketing i sidste uge grønt lys til, at store dele af kulturlivet nu også kan få lov at genåbne.

Museer, teatre og biografer var eller stillet i udsigt, at de ikke ville få lov at åbne før tidligst 8. juni. Men grundet det lave smittetryk besluttede politikerne altså, at udvide den igangværende fase to af genåbningen til blandt andet at omfatte førnævnte kulturinstitutioner.

I Ballerup ligger både Baltoppen LIVE, Baltoppen Bio og Ballerup Museum dog stadig øde hen, for selvom der er grønt lys til genåbning, er det ikke sådan bare lige at slå dørene op. For der er rigtig mange restriktioner og Kulturministeriets ’retningslinjer for genåbning’ sætter blandt andet regler op for antallet af gæster, afstanden mellem sæder, rengøring og hygiejne, indretning af publikumsarealer, køstyring og så videre.

Godt pakket efterår

En af dem, der har haft travlt med at læse retningslinjerne igennem, er musikteaterchef i Baltoppen LIVE, Ib Jensen.

Han havde allerede aflyst eller udskudt alle de arrangementer, der skulle have foregået i maj og juni, og da juli og august altid er stille måneder, hvor der er droslet ned for alle aktiviteter, skal vi helt frem til september, før der rigtig kommer gang i Baltoppen LIVE igen.

”Vi overvejer dog i disse dage, i samarbejde med andre aktører i Ballerup Kommune, at arrangere kunstneriske og underholdende udendørs events i løbet af august måned, på forskellige steder i kommunen – altså ikke på Baltoppen LIVE,” fortæller Ib Jensen.

Han glæder sig dog over, at det er lykkedes at flytte mange af de aflyste arrangementer til senere på året.

”Vi har været heldige, at det kunne falde på plads med mange af kunstnerne, så vi har kunnet flytte arrangementerne til et senere tidspunkt. Det betyder, at vi får et godt pakket efterår med både alle de planlagte arrangementer og alle dem, vi har flyttet og proppet ind hist og her,” siger Ib Jensen.

Biografen åbner i juni

Biografdirektør Jan Boye Thomsen har brugt corona-perioden, hvor Baltoppen Bio har været lukket, på at knokle på den nye biograf i Ballerup Centret. Her går det planmæssigt fremad mod åbningen i februar 2021.

Som i alle andre biografer er én af udfordringer i Baltoppen Bio, at det er lidt småt med premierefilm på grund af coronapandemien, så der går lige lidt tid, før man igen kan sætte sig til rette i de røde sæder på Baltorpvej.

”Jeg har ikke sat en dato for genåbningen endnu, men vi arbejder hen imod en åbning i starten af juni,” siger Jan Boye Thomsen.

Planen er klar

På Ballerup Museum i Pederstrup kan museumsleder Mette Jensen fortælle, at de allerede har lagt en plan for genåbningen, men at den lige skal klappes af hele raden rundt.

”Vi venter lige en uge, for vi er jo afhængige af alle de frivillige, som lige skal have en chance for at nå at være helt klar. Der er en masse vejledninger fra sundhedsmyndighederne, som vi skal have sat os

ind i, og så skal vi også

lige nå at sætte en lille særudstilling op,” forklarer hun.

Derfor vil der først være åbent på Ballerup Museum fra tirsdag den 2. juni.

”Der vil være forskellige begrænsninger i forhold til museumsbesøget for eksempel kan der ikke være mere end 25 personer inde ad gangen, ligesom alle ’hands-on’ ting vil blive fjernet for at mindske smitterisikoen,” forklarer museumslederen og tilføjer, at der heller ikke vil være mulighed for rundvisninger endnu, ligesom Lindbjerggård fortsat er lukket på grund af renovering, som forventes at vare resten af året.

Til gengæld vil der løbende blive lavet flere små udendørs udstillinger og både smeden og købmanden vil holde åbent i perioder. Museumshaven står også fin og forårsklar til gæsterne, her har de frivillige på haveholdet allerede været i gang.