Frafald af aktivitetskrav

Debat Alle foreninger har mærket konsekvensen af Covid19.

Af Anja Holtze (A), Medlem af kultur- og fritidsudvalge

Byens haller har stået tomme, fodboldbanerne har været øde, planlagte musik-byfest arrangementer er aflyste, og det at vi alle sammen – hver især – har skullet undvære vores fritidsinteresse i så lang tid, har medført, at nogle har taget på i vægt, nogle har været meget alene, andre har oplevet, at det at komme ned i gear rent faktisk åbner

op for nye mål og muligheder.

Fælles for os allesammen er, at det blev kritisk for foreningsdanmark at overleve uden en håndsrækning fra staten.

Det velkendte sociale fællesskab, kammeratskabet, er blevet udfordret på helt nye måder og sat på stand-by, fordi foreningerne ikke måtte lave de aktiviteter de havde planlagt.

Og når foreningerne ikke holder de aktiviteter de har planlagt, ja så har det den konsekvens at deres respektive tilskud bliver reduceret året efter.

Derfor er det bare så glædeligt og livsnødvendigt for foreningerne, at politikere på Christiansborg den 19. marts vedtog lov nr. 241 som er:

“Midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID-19.”

Loven giver mulighed for at fastsætte regler, som supplerer eller fraviger folkeoplysningsloven, således at vi sikrer, at der udbetales det budgetterede tilskud til foreninger og aftenskoler, der var stillet i udsigt forud for nedlukningen.

Det betyder, at kommunen får mulighed for at fravige de grænser, folkeoplysningsloven ellers sætter for de kommunale tilskud, og dette er super godt for aftenskolerne og foreningerne, fordi så bliver underviserne på skolerne, trænerne i klubberne, regninger bliver betalt og ny en session begynder efter sommerferien. Life goes on.