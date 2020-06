Ballerupaftalen sikrer bæredygtig balance i boligområderne

Debat Kommunalbestyrelsen besluttede på april-mødet en fornyelse af den såkaldte Ballerup-aftale, som er en aftale mellem kommunen og de lokale boligorganisationer. Aftalen sikrer en balanceret beboersammensætning i alle boligafdelinger, hvor styringen sker i tæt samarbejde med kommunen

Af Karsten Kriegel (C), Næstformand for Konservative i Ballerup

.Der har efterfølgende været lidt skriverier her i avisen om sagen.

I Det Konservative Folkeparti i Ballerup er vi meget glade for Ballerup-aftalen. I visse andre byer kæmper man med ghetto-dannelser i nogle boligafdelinger, som skaber så store problemer, at man nu må ty til drastiske midler for eksempel at nedrive hele boligblokke for at forsøge at rette op på problemerne. Dette skyldes, at man i for mange år bare har ladet stå til, imens problemerne voksede.

Det ønsker vi ikke i Ballerup. Så det er at udvise rettidig omhu, at Ballerup Kommune nu igennem en årrække har haft Ballerupaftalen, som i samarbejde med boligafdelingerne sikrer en styring af beboersammensætningen, så den ikke kommer ud af kontrol, som man ser andre steder.

Det er meget glædeligt, at aftalen nu er fornyet og kan fortsætte også i fremtiden. Det Konservative Folkeparti havde gerne set en stramning af den nye aftale, så der blev endnu mere mangfoldighed og balance i beboersammensætningen fremover. Derfor stillede vi sammen med et andet parti et ændringsforslag til aftalen, så også private og andelsboliger kunne blive en del af Ballerup-aftalen:

”Ballerup Kommune opfordrer boligselskaberne til at indtænke omdannelse af almene boliger til private boliger og andelsboliger i bestræbelserne på at sikre diversitet og en balanceret beboersammensætning i alle boligafdelinger”.

Så langt ville flertallet dog ikke gå. Men det er godt, at der trods alt var flertal for Ballerup-aftalen i sin oprindelig form, så vi fortsat kan sikre en bæredygtig udvikling af vores boligområder.