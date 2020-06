Debat I Region Hovedstaden oplever vi desværre et faldende passagertal i vores kollektive trafik, hvilket betyder faldende indtægter.

Af Martin Baden (A), Næstformand i Region Hovedstadens Trafikudvalg

Dette ser ud til at være en længerevarende tendens. Samtidig ved vi ikke, i hvor lang tid coronakrisen vil have en negativ effekt på passagertallet.

Alt dette har gjort, at vi i Region Hovedstaden har måtte reagere og tilpassse vores udgifter efter de faldende indtægter. Havde vi forventet, at dette blot var et enkelt dårligt år, så havde vi kunnet løse det ved at tilføre ekstraordinære midler et enkelt år. Men da det ikke er tilfældet, så ville det have være helt uansvarligt ikke at reagere.

Derfor har et stort flertal i Regionsrådet besluttet at tilpasse trafikbestillingen med 15 mio kr. Denne beslutning vil først være fuldt implementeret fra 2023.

På den baggrund har DF i længere tid turneret med en historie om flertallets manglende respekt for borgerne, og at DF var imod besparelserne. Dog har jeg aldrig hørt dem komme med forslag til hvordan de ville finansiere det store underskud.

Det kommer ikke bag på mig, da det ikke ligger i DF’s DNA at tage beslutninger, der gør ondt, og tro mig, dette har ikke været en sjov beslutning for forligspartnerne. Hvad angår manglende respekt, så er det topmålet af manglende respekt for borgerne, ikke at tage ansvar.

DF må naturligvis gøre som de vil, men deres modvilje mod at tage ansvar, betyder blot, de ingen indflydelse har haft i forhold til, hvordan besparelserne bliver udmøntet.

Resultatet for Ballerup, som jeg udemærket forstår, at man i Ballerup er ærgerlige over, kunne have været væsentligt værre. Eksempelvis kunne 350S have været helt lukket. Det var vi nogen, der kæmpede imod og fik stoppet. Hvor var DF i den kamp? De sad udenfor og ville ikke være med i forhandlingerne. DF svigtede Ballerup.