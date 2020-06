Vi vil Ballerup Rideskole

Debat I Ballerup Kommune er vi så heldige at have Danmarks tredjestørste rideskole med mere end 500 medlemmer. Det er vi glade for, og den vil vi socialdemokrater gerne bevare.

Af Charlotte Holtermann (A) og Anja Holtze (A), hhv. formand og medlem af kultur- og fritidsudvalget

Vi ved, at ridning er sundt for både krop og sjæl, og at samspillet mellem rytter og hest er dybt afhængig af, hvordan vi ser og behandler hestene. En rideskolehest kan kun holde i et vist antal år, og pt. står rigtig mange af rideskolehestene overfor en pensionering i løbet af de næste tre-fem år.

Desværre er rideskolen spændt temmelig hårdt for økonomisk, idet forpligtelserne i driftsaftalen mellem kommunen og rideskolen har medført, at der ikke er økonomi til at udskifte hestene. Og en rideskole uden heste, er en temmelig kedelig affære.

Vi ønsker selvfølgelig ikke at trække tæppet væk under vores rideklub, så derfor skal vi have kigget på, hvordan en driftsaftale fremadrettet kan gøres økonomisk bæredygtig. Jo bedre betingelser kommunen kan levere til rideskolen, des større trivsel og velvære ses ude i staldene, og langt flere børn og unge får glæde af vores rideskole.

Vi ser derfor frem til at diskutere driftsaftalen med de øvrige partier i budgetforhandlingerne for 2021 og frem. Målet må være en mere rimelige driftsaftale mellem Ballerup Rideskole og kommunen, som sikrer, at rideskolen fremover får bedre økonomiske rammer at arbejde ud fra, så de måske om et par år når frem til at være Danmarks førende rideskole.