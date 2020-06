Optimisme og nye butikker på vej i Ballerup Centret

Den tidligere Arnold Busck boghandel har været lukket et stykke tid. Men nu er den netop genåbnet som en Bog & Ide. Foto: privatfoto

Handel Efter flere måneders nedlukning er der ved at komme gang i det lokale handelsliv. Især Ballerup Centret er kommet i gang og her er der tro på fremtiden - og nye butikker på vej.

Af Ulrich Wolf

I to måneder har Ballerup Centret ligget stort set øde hen. Nogle få butikker har været åbne, men ellers har alt ligget stille.

Nu er der igen blevet åbnet for både butikker og cafeer og livet er atter ved at indfinde sig. Umiddelbart er der ikke lukket mange butikker som følge af coronakrisen, og de fleste har åbnet igen, som de så ud inden krisen brød ud. Nu er kunsten bare at få folk til at komme ind.

Hos ejeren Dades, synes man faktisk ikke at det er så slemt, som det kunne have været.

”Ballerup Centret er lidt udfordret af, at vi bygger en biograf, men det har ikke noget med corona at gøre. Samtidig er eksempelvis også fitnesscentre lukkede, og det betyder faktisk, at der er færre kunder. Men generelt er kundetilfredsheden på niveau med sidste år og centret var inde i en god gænge. Så vores kundetal er ikke så slemme som frygtet. Så vi er optimistiske og når vi så får gang i biografen, så skal det nok se godt ud,” siger Jakob Møller, kommerciel direktør i Dades.

Noget er dog ikke helt som det plejer at være.

Boghandel genåbnet

Den store Arnold Busck butik, der har en ganske central placering ved centertorvet, er lukket. Men den er netop genåbnet som en Bog & Ide, der har købt selskabet og altså vil drive en række butikker videre – blandt andet i Ballerup Centret.

”Vi er rigtig glade for, at den genåbner. Det er en meget central placering og det er vigtigt, at vi har en boghandel i centret.” siger Jakob Møller.

Han afslører samtidig, at der omkring 1. oktober åbner et ’internationalt brand’ i den gamle Matas-butik også ved centertorvet.

Samtidig er der gang i udlejningen af de butikslokaler, der ligger tættest på indgangen ud mod Baltorpvej, hvor der skal bygges biograf.

”De lokaler der ligger ved hovedindgangen er vi stadig positive i forhold til at få lejet ud. Så vi regner stærkt med, at der er butikker, når indgangen igen bliver rigtig åbnet ved Black Friday, altså ved start november. Så vi ser lyst på det og tror på , at når vi også bliver færdige med biografen, så har vi skabt et godt fundament for fremtiden,” siger Jakob Møller.