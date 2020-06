Ellebo genopstår i ny version

Der er fuld gang i renoveringen af blok 4 af Ellebo, som er den sidste af de tilbageværende blokke. Snart kan opførelsen af det ’nye’ Ellebo gå i gang med 176 almene boliger. Foto: Kaj Bonne.

Boliger Politikerne har netop givet grønt lys til opførelsen af 176 nye boliger i det ’nye’ Ellebo. Dermed er en af de helt store byggesager i Ballerup Kommune på vej mod sin afslutning.

Af Ulrich Wolf

Det begyndte som en lovende plan for renovering af en række ældre boliger og endte med et helt tumultarisk forløb, hvor to boligblokke måtte rives ned.

Nu er de to ubrugelige bygninger, blok 1 og 2 revet ned, og mens renoveringen af blok 4 er i gang, står resten af grunden tom hen og venter på nye boliger.

Nu har kommunalbestyrelsen givet grønt lys til det såkaldte skema A, som er den administrative forløber for en endelig byggetilladelse. Dermed er vejen banet for, at der kan opføres 176 nye boliger på grunden.

Samtidig sættes der også punktum for en lang proces, hvor også den nye lokalplan har givet anledning til en del modstand.

Forskellige boliger

Den nye Ellebo-plan omfatter 176 almene boliger på samlet 13.367 kvadratmeter. Der vil udover boliger også blive opført et fælleshus til beboerne samt plads til et fælles ejendomskontor til Ballerup Ejendomsselskabs afdelinger.

Der vil blive bygget 91 almindelige familieboliger på tre eller fire værelser. Dertil kommer 25 såkaldt ’billige boliger’ på et, to eller tre værelser, 15 et- eller toværelses ungdomsboliger

samt fem ældreboliger to eller tre værelser samt 40 seniorbofællesskabsboliger med enten to eller tre værelser.

Bebyggelsen udføres som etage- og rækkehuse. Alle boliger i stueetagen vil få små haver eller terrasser, men alle andre boliger vil få enten altan eller fransk altan. Der vil også blive indrettet grønne gårde med lege- og opholdsarealer.

Det samlede byggeri vil efter planen komme til at koste 339,9 millioner kroner og huslejen vil anslået kommet til at ligge fra 3440 kroner om måneden for de billigste etværelses lejligheder til 8440 kroner om måneden for de dyreste ældreboliger. Dertil kommer udgifter til el, vand og varme.

Arbejde i gang

Ballerup Kommune får fuld anvisning til de billige boliger samt til ungdoms- og ældreboligerne, mens kommunen får 35 procent anvisningsret til familieboligerne, mens resten anvises fra ventelisten.

Ældreboligerne vil man kunne skrives op til via Ballerup Kommunes hjemmeside og anvises fortrinsvis til borgere i Ballerup Kommune.

Mens blok 3 er færdigrenoveret er blok 4 nu ved at blive renoveret i det omfang, budgettet tillader

det. Det er endnu uvist, hvornår byggeriet af de nye boliger går i gang og hvornår det forventes færdigt, men Ballerup Ejendomsselskab skal holde møde om sagen i juni måned.

Fakta om Ellebo-boligerne:

Boligtyper Antal Størrelse

Familieboliger – 3 og 4 rum 91 I gennemsnit 85 m2

Billige boliger – 1 rum 10 35 m2

Billige boliger – 2 rum 10 50 m2

Billige boliger – 3 rum 5 75 m2

Ungdomsboliger – 1 og 2 rum 15 35 m2

Billige Ældreboliger – xl – 2 rum 3 50 m2

Ældreboliger – xl – 2 rum 2 75 m2

Seniorbofællesskab – 2 rum 20 I gennemsnit 65 m2

Seniorbofællesskab – 3 rum 20 I gennemsnit 95 m2

I alt 176 13.367 m2