BSF fyldte rundt i stilhed

Grundet coronapandemien var der ikke inviteret til fødselsdagsfest i BSF's klubhus denne uge

Af Redaktionen

Mandag skulle alle BSF’ere have stået og sunget fødselsdagssang for deres klub. BSF fyldte nemlig 10 år den 1. juni og det havde mange fra klubben selvfølgelig glædet sig til at fejre. Men en vis virus kom i vejen og alle må i stedet glæde sig til at kunne fejre fødselsdagen på den anden sidde af sommerferien.

Hvordan og hvornår fejringen præcis vil komme til at foregå, er klubben ved at finde ud af, men fejres det skal det – med en kæmpe fødselsdagsfest, lover de på deres hjemmeside. Men først skal vi lige have lov til at være mange mennesker sammen igen.