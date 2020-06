’Gryden’ får en overhaling

Fodboldstadion i Ballerup Idrætsby, kaldet ’Gryden’, skal nu have en modernisering, så det kan leve op til DBU’s krav. Foto: privatfoto

Forbedring Som et led i budgetaftalen får fodboldstadion i Ballerup Idrætsby en række fornyelser, så det bedre kan leve op til DBU-krav.

Af Ulrich Wolf

I aftalen om budgettet for 2020 er der afsat en halv million kroner til en opgradering af Ballerup Idrætsbys fodboldstadion – også kaldet ’Gryden’.

Dermed vil man sikre, at stadion kommer tættere på de krav, som DBU stiller til moderne baner.

Der har løbende været dialog mellem Ballerup Kommune og repræsentanter for BSF og der har været en række ønsker.

Der har dog været flere ønsker, end der er penge til, og derfor er der udarbejdet en prioriteret rækkefølge på opgaverne.

Stor renovering

Først vil man renovere dommeromklædning og efterfølgende de øvrige omklædningsrum.

Så skal hegnet omkring banen renoveres og efterfølgende kommentatorboksen på tilskuertribunen. Derefter skal publikumstoiletterne renoveres.

Man har også fra BSF’s side ytret ønske om at lave foranstaltninger til at stoppe jordskred omkring den overdækkede tribune og rette tilskuerbænkene på både venstre og højre side af tribunen op. Disse to punkter er der dog ikke afsat penge til i denne omgang.

Kommunalbestyrelsen har godkendt bevillingen og arbejdet kan derfor udføre snarest.