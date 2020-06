Tandlæger i Køge og Ballerup er igen åbne

SPONSORERET INDHOLD: Nu kan du igen komme til tandlægen efter nedlukningen. I takt med, at Danmark er begyndt at lukke op igen, kan danskerne igen få tjekket gebisset, afbleget tænder eller få undersøgt pinende tandsmerter.

Nu kan du igen komme til tandlægen efter nedlukningen. I takt med, at Danmark er begyndt at lukke op igen, kan danskerne igen få tjekket gebisset, afbleget tænder eller få undersøgt pinende tandsmerter. Alle tandlæger følger nøje de hygiejniske restriktioner, så du trygt kan lægge dig til rette i tandlægestolen.

Som prikken over i’et åbner Godt Smil tandlægerne i Køge, hvis du bor i nærheden.

Strenge hygiejniske retningslinjer

Alle tandlæger fokuserer i høj grad på at efterleve de hygiejniske retningslinjer som følge af COVID-19 efter genåbningen. Mandag den 20. april har tandlæger rundt omkring i landet igen åbnet op for bestillingerne, så de kan tage vare på deres patienter igen. Ingen af patienterne skal testes for corona, inden de møder op. Drejer det sig derimod om et mere omfattende indgreb, så er det et krav, at tandlægen tester patienten for COVID-19 inden operationen.

Der er ingen grund til bekymring, hvis du har bestilt tid hos din lokale tandlæge og måske frygter udfaldet. Alle tandlæger og tandplejere sørger for, at patienterne holder den afstand, der skal til, når de sidder i venteværelset. Ingen må møde op uden en elektronisk eller telefonisk tidsbestilling for at være sikker på, at der ikke dukker for mange op.

Godt Smil tandlægekæden åbner i Køge, hvis du drømmer om billige tandlægeregninger. De følger nøje alle retningslinjer og sørger for, at du føler dig både tryg og sikker, mens du sidder i tandlægestolen.

Billige tandlæger åbner i Køge

Er du fra Køge eller omegn, kan du i fremtiden forvente at se billige tandlæger, der åbner i Køge. Godt Smil tandlægerne åbner i Køge og tilbyder billige tandlægepriser, som de fleste kan være med på. Kæden åbner i 2020 og fokuserer i høj grad på, at høj kvalitet og en fair pris skal gå hånd i hånd. Kæden har lige nu landets højeste patientstilfredshed ifølge anmeldelser på Trustpilot. Leder du efter en god tandlæge med fair priser, er det altså Godt Smil i Køge, du bør kontakte.

Godt Smil-kæden består af intet mindre end 28 klinikker, som samarbejder på tværs af landet. Det giver kæden mulighed for at forkæle patienter med gode rabataftaler i samarbejde med leverandører, der i sidste ende resulterer i lave priser. I nogle tilfælde kan du være så heldig at spare helt op til 40 procent.

Mange danskere oplever en tandlægeskræk, der stammer helt tilbage fra barndommens rødder. Det kan især blusse på under sundhedskrisen, hvor retningslinjerne er yderligere strammet op på hygiejnefronten. Hos Godt Smil er du sikker på at få en tryg behandling. Klinikken er ekstra opmærksom på de patienter, der ikke ligefrem er begejstrede for tandlægebesøg. Derfor får du tilbudt afhjælpning af tandlægeskræk hos klinikken, hvis du gerne vil minimere din skræk. Derudover har klinikken både tilknyttet en narkoselæge og en sygeplejerske, hvis der bliver brug for ekstra assistance til mere omfattende behandlinger.

Godt Smils kæden 28 klinikker rundt omkring i landet er alle åbnet op igen efter corona. De tilbyder stort set alle behandlinger. Du kan finde Godt Smil ved Rådhusstræde 8A, 1. sal i 4600 Køge. Du kan kontakte klinikken på telefon 44224129.