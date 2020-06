Dette bør du vide om karsprængninger

SPONSORERET INDHOLD: Har du nogensinde undret dig over, hvad de der små, blålige net, som du kan se under huden, er?

Det er ikke sikkert, at du selv har dem på din krop, men du kender med stor sandsynlighed en, der har. Dette er nemlig karsprængninger, og de er meget normale. Herunder vil du få et par facts om sygdommen, og forhåbentlig vil du stå tilbage med svar på nogle af dine spørgsmål. Skulle du have flere spørgsmål eller brug for at bestille tid til en undersøgelse, kan du læse meget mere om karsprængninger online.

Ingen grund til panik

Mange mennesker kan have en tendens til at blive nervøse, når de pludselig lægger mærke til noget nyt på deres hud, som de ikke har set før. Man kan hurtigt komme til at forestille sig alle mulige slemme sygdomme, som også kan resultere i visuelle symptomer på huden, men der er ingen grund til bekymring, hvis det viser sig, at det skyldes karsprængninger, da de på ingen måde er til skade for dig.

Når mange vælger at få dem fjernet med behandling, er det altså udelukkende på grund af udseendet af karsprængningerne, som nogle ikke bryder sig om. Mange folk med karsprængninger vælger at lade være med at gå i shorts, kjoler og andet tøj, der ikke dækker underbenene, hvor karsprængningerne ofte opstår, og det kan derfor være til stor gene, selvom det ikke direkte er farligt. Selv hvis du ikke har et problem med udseendet af dine karsprængninger, er det dog alligevel en god idé at få lavet en undersøgelse for at være sikker på, at der ikke er tale om andre, farligere sygdomme.

Kan forveksles med åreknuder

En anden grund til at bestille en tid til undersøgelse er for at være sikker på, at det ikke er åreknuder, som kan forveksles med karsprængninger, men er tydeligere og kan medføre smerter.