Et tomt og bizart angreb på DF

læserbrev At socialdemokraterne sidder tungt på Region Hovedstaden, er ikke nogen hemmelighed.

Af Michael Jensen (O), gruppeformand for Dansk Folkeparti Ballerup

Hvad der nu kommer frem i lyset, er socialdemokratiets manglende ansvar i klimakampen og for pendlere i hele Regionen.

Socialdemokraterne i Regionen ser gerne flere biler på gaden, og undlader at fremme eller fastholde den kollektive trafik. At man samtidigt bruger coronakrisen som et gyldigt argument er jo absurd, da spareforslaget blev bestilt, før Danmark lukkede ned.

Hvorfor er man ikke bare ærlig, og erkender, at udgifterne til kollektiv trafik er stigende, blandt andet på grund af anlægsudgifter til letbanen, faldende passagerindtægter i den kollektive trafik samt øget trængsel, der øger omkostninger ved busdriften.

At vi er kommet i denne situation, er et regionalt politisk ansvar. Men sandheden er ikke altid velkommen, så hellere pakke gaven ind i mundgejl, der forvirrer modtageren.

At Socialdemokratiet nu antyder, at DF har svigtet Ballerup, er jo helt ude i hampen. Vi har lokalt og i regionen talt Ballerups sag, at næstformanden i trafikudvalget (Martin Baden) ikke kan få øje på den virkelighed, flugter med den førte politik fra socialdemokratiet: Vi siger et – gør noget andet.

Dansk Folkeparti har holdt hånden over Ballerup, og samtidigt bakket op om klimaloven. Vi gik i Dansk Folkeparti med i klimaloven, for at være det ansvarlige parti, samt for at holde øje med politikere der udelukkende fører politik med populismen i ascendant.

Dansk Folkeparti tog ansvar for vores unge studerende samt erhvervslivet her i Ballerup og stemte nej tak til besparelserne. At Socialdemokratiet i Region Hovedstaden ikke vil tilgodese Ballerups borgere, er en anden sag.

(Dette læserbrev er en reaktion på Martin Badens indlæg i sidste uge: DF svigtede Ballerup)