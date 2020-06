Politi uge 23

Genrefoto Foto: Kim Matthai Leland

døgnrapporten Her er sidste uges døgnrapport fra politiet:

Af Redaktionen

Indbrud i forretning

Mandag den 1. juni undersøgte en af politiets patruljer et indbrud i en smykkeforretning i Ballerup Centeret ved klokken 04-tiden. To mænd – begge almindelige af bygning – er set i området, men de var ikke at finde, oplyser Københavns Vestegns Politi.

Indbrud i containere

Mellem onsdag den 3. juni klokken 15 og torsdag den 4. juni klokken 05.30 er der stjålet værktøj fra to arbejdscontainere, der stod på Schæfergårdsvej i Smørum. Tyven har skaffet sig adgang til containerne ved at bryde låsene op.

Motorcykelræs på flyvestationen

Ifølge en anmeldelse, som indløb søndag den 7. juni klokken 15.05, kørte flere motorcykler ræs på Flyvestation Værløse i Ganløse-enden. En patrulje kørte til stedet, hvor der dog ikke længere befandt sig nogen, og heller ikke ved en efterfølgende rundering i området, var det muligt at finde nogen, der kunne sættes i forbindelse med hændelsen, oplyser Nordsjællands Politi.

Kørte uden kørekort

Lørdag den 6. juni klokken 02.18 standsende en politipatrulje en bil på Ringtoften i Skovlunde til rutinemæssig kontrol af en bil og fører. Det viste sig, at føreren, en 17-årig kvinde fra Rødovre, ikke havde erhvervet kørekort. Hun blev sigtet for kørsel uden førerret, hvilket hun erkendte.