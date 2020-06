25 år i front for kampsporten

Claus Thomsen har netop fejret 25 års jubilæum som leder af Ballerup Kampsport Center. Foto: Emilie Esbersen

kampsport I maj kunne Claus Thomsen fejre 25 års jubilæum som leder af Ballerup Kampsport Center, hvor han er kendt som en engageret og dygtig underviser, der brænder for klubben og sine elever.

Af Redaktionen

Det lå ikke i kortene, at han skulle være klubleder. Men ingen af de ældre trænere ville overtage, da daværende formand og cheftræner stoppede i 1995. Derfor endte unge Claus Thomsen og Rasmus Petersen med at tage ansvaret for undervisningen, hvor førstnævnte også blev klubbens daglige leder.

Parallelt har Claus Thomsen været 15 år på det danske opvisningshold og ni år på landsholdet, hvor han har vundet tre EM-guldmedaljer og 70 andre internationale mesterskabstitler. Elevernes udvikling og trivsel betyder dog mere for ham, understreger han.

Claus Thomsen og andre har skabt nogle af landets bedste kampsportslokaler, som er fundamentet for klubbens eksistens, tekniske udvikling og sociale sammenhold der fastholder de unge.

Kommunen udnævnte Claus Thomsen til Årets Idrætsleder i 2001, og han har været med i DIF Masterclass for landets bedste ungdomstrænere. Med allround kampsport for børn, wing tzun og andre stilarter har han udvidet Ballerup Taekwondo Klub til Ballerup Kampsport Center, hvor seneste succes er selvforsvarskurser for unge kvinder.