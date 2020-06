Toms støtter familieidrætten med en million

Fra 15. juni kan idrætsforeninger søge om at få del i Toms Guldpulje.

Af Redaktionen

Corona-nedlukningen har de seneste par måneder gjort, at der ikke har været samme mulighed for at dyrke idræt i Danmarks mange idrætsforeninger. Men med den igangværende genåbning af hele idrætsdanmark og en gylden håndsrækning fra Toms Guldpulje er der igen mulighed for at styrke samværet mellem børn, forældre og bedsteforældre i Danmarks idrætsforeninger.

”Mange familier har under Danmarks corona-nedlukning været pressede. At de tilmed har skullet undvære det sammenhold og fællesskab, som mange normalt finder i landets idrætsklubber og foreninger, har været en yderligere udfordring. Jeg glæder mig derfor over, at vi igen i år kan hjælpe idrætsforeninger landet over med at give familierne nogle fælles, sjove oplevelser gennem idræt og hyggeligt samvær, siger Lone Lyng Andersen, Marketing- og Innovationsdirektør hos Toms Gruppen.

Toms Gruppen A/S har siden 1950’erne været aktiv sponsor af det danske idræts- og foreningsliv, og det er andet år, at Toms Guldpulje på en million kroner uddeles. Alle idrætsforeninger tilknyttet DIF kan søge midler til nye eller eksisterende familieaktiviteter.

Sidste år gik Toms Guldpulje til 166 forskellige klubber ud af 509 ansøgere. Blandt andet fik Måløv Badminton Club 12.000 kroner i støtte til en klubtur til DGI’s Landsbadmintonstævne.

Idrætsklubber og -foreninger over hele landet kan søge på Guldpuljen.dk fra 15. juni frem til 31. august. Man kan max ansøge om 20.000 kroner per klub eller forening, og der uddeles en million kroner i alt.