Filmtørken er ovre

Den nye ’Little Women’ har premiere i Baltoppen Bio på torsdag klokken 12. Foto: PR Foto

På torsdag slår den lokale biograf dørene op igen efter at have været lukket i tre måneder på grund af coronapandemien.

Af Mia Thomsen

I denne uge slår Baltoppen Bio dørene op igen. Popkornene er klar, det nye billetsystem sat i søen og den helt rette åbningsfilm er landet i den lille lokalbio på Baltorpvej.

Det bliver nemlig klassikeren ’Little Women’, som allerede har begejstret flere anmeldere, der på torsdag klokken 12 markerer genåbningen af Baltoppen Bio.

I denne nye filmatisering af Little Women – den syvende af sin slags – baseret på forfatter Louisa May Alcotts roman af samme navn, følger vi de fire søstre Jo, Meg, Amy og Beth i deres op- og nedture, med drømme, sygdom og kærlighed. De fire søstre er trods stor forskellighed tæt knyttet og kæmper alle deres kamp for at begå sig i verden.

God plads

Biografdirektør Jan Boye Thomsen glæder sig til endelig at kunne lukke gæster indenfor i biografsalen igen.

”Vi har ikke spildt tiden her under coronakrisen. Vi har været i fuld gang med at bygge den nye biograf oppe i centret, og der er ingen slinger i valsen, alt går efter planen, og vi glæder os til at flytte derop til februar 2021,” siger Jan Boye Thomsen.

Han understreger også, at der selvfølgelig er helt styr på retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne, når Baltoppen Bio åbner torsdag – blandt andet sørger det nye billetsystem for, at der er god plads mellem gæsterne i biografsæderne.

Der er også andre film på plakaten i den lokale biograf. Det fulde program kan ses på Baltoppenbio1-2.dk