Snart rykker byggekranerne atter ind i Skovlunde

De forladte butikslokaler Skovlunde Center bliver revet ned efter sommerferien. Derefter begynder opbygning af næste fase af bymidten. Foto: privatfoto

Udvikling Efter flere måneders stilstand sker der snart noget med Skovlunde bymidte. Nedrivningen af det gamle center i nord fortsætter og senere følger etape 2.

Af Ulrich Wolf

I december måned blev den første etape af Skovlundes nye bymidte indviet, da Netto og Skovlunde Apotek flyttede ind i bunden af det nye ’højhus’ ud mod Bybuen.

Siden har der været noget stille i det gamle center. I april flyttede de sidste butikker ud og siden har det stået hen i det uvisse, hvornår næste skridt skulle tages.

Indtil nu. For ifølge Skovlunde Invest, der står bag udviklingen af bymidten, kan man snart få gang i den næste etape.

”Vi er lige nu ved at forberede bygningerne til nedrivning. Det går der et par måneder med. Lige efter sommerferien går vi i gang med nedrivningen. Og derefter følger næste etape. Jeg er næsten sikker på, at der er byggekraner i oktober, men i hvert fald i slutningen af året begynder vi at bygge,” siger Bjørn Skouenby fra Skovlunde Invest.

Lejere på spring

I øjeblikket er der en dialog i gang med de nye lejere, der gerne vil ind i det nye bystrøgs butikker, og en del er butikker, der i forvejen har haft deres forretning i det gamle Skovlunde Center.

”Vi er i dialog med lejerne og det meste er på plads. Men meget har stået stille i de sidste par måneder på grund af corona og derfor har selve nedrivningen også ligget stille. Men vi er ved at få aftalerne på plads, omend der stadig er noget, der mangler,” siger Bjørn Skouenby, som blandt andet fortæller at det tomme lokale i ’højhuset’ i etape 1, hvor der egentlig skulle have været cafe, nu står standby til en af de oprindelige lejere fra det gamle center.

Udover planerne i nord er der også planer for Center Syd, hvor man i de kommende år også står foran en udvikling.

Det er Bjørn Skouenby også opmærksom på.

Kigger mod syd

”Det er klart, at med vores engagement i den nordlige del af Skovlunde, er vi også interesserede i Center Syd. Men det afhænger jo af, hvordan lokalplanen ser ud og de fremtidige ejerforhold. Vi skal under alle omstændigheder være længere fremme med vores projekt her i nord, men vi kigger på Center Syd, det er klart, ” siger Bjørn Skouenby.

Så efter en stille periode, hvor der har været usikkerhed om, hvad der sker med det store bymidteprojekt, ser det ud til, at beboerne i Skovlunde snart kan se frem til byggekraner og fremgang i det store projekt for Skovlundes fremtid.