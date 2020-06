Sådan bliver du sommerklar

SPONSORERET INDHOLD: Vi har lagt både vinteren og foråret bag os. Kalenderen er vendt til første sommermåned, så nu skal vi også være klar til at indtage sommeren med fuld gas. Der skal gang i farverne, det helt store smil og solens varme.

De fleste af os har sikkert gået pakket ind i store striktrøjer og uldne sokker gennem vinteren, men nu er det tid til at finde sommerremedierne frem. Men måske er du en af dem, der ikke er helt klar til, at sommeren allerede har meldt sin ankomst? Hvis det er tilfældet, kommer der her nogle gode råd til, hvordan du forkæler dig selv og samtidig bliver klar til sommeren.

En lækker manke

Selvom alle frisører igen er åbent, er det ikke sikkert, at du er en af dem, der har lagt vejen forbi din frisør. Men vi ved jo alle, at der næsten ikke findes noget bedre end at sætte sig til rette i frisørstolen for at få vasket og masseret hovedbunden for derefter at få klippet en ny og lækker frisure. Der findes utallige gode og dygtige frisører, der kan hjælpe dig med det. Så hvis du endnu ikke har fået ordnet håret, kan det være første skridt på vejen til at blive sommerklar.

Og nu hvor du alligevel er i gang med at forkæle dig selv, kan du passende forsætte med at forkæle din hud eller måske dine vipper trænger til at blive fikset.

Frem med sommerfarverne

Vi kan ikke komme udenom, at mange danskere er rigtig glade for sort. Sorte bukser, sort bluse og sorte sko. Men nu hvor vi har lagt vinteren bag os, er det på tide at finde farverne frem. Solen skinner, himlen er blå og alle træerne står i fuldt flor, så hvorfor skulle vi ikke følge med, når vi vælger tøj om morgenen?

Men hvis bare hele gaderoben er sort, blå og grå, kan det være, at du skal indlægge en shoppingtur i din plan om at blive mere sommerklar. Selvom det kan være grænseoverskridende at skulle hoppe i en masse farver, giver det bare lidt ekstra. Og hvis du ikke føler dig helt tryg ved det, kan du eventuelt bare starte med lidt farve på dine negle, på skoene eller på et print på en T-shirt.

Du er klar – nu mangler resten

Når først du har fået gjort dig selv klar til sommeren, er du klar til at erobre verden i dit nye tøj med din nye frisure, men måske du også skal overveje, om dit hjem er klar til sommeren. Hvis ikke kunne du eventuelt overveje at købe nogle blomster, som kan være med til at sprede lidt glæde i hverdagen. Hvem synes ikke, at nyudsprungne blomster er dejlige at kigge på? Om det så er ude i din have eller i nogle altankasser, kan de være med til at sætte lidt ekstra farve på tilværelsen.

Derudover kan du overveje, om du skal kaste dig over en ordentlig omgang sommerrengøring. Hvis du ikke er en af dem, der praktiserer forårsrengøring, er det måske nu, du skal gøre det i stedet. Når hjemmet er rent, kan du slappe af med god samvittighed og nyde solen udenfor med en god bog eller et glas vin i hånden.