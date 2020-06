Så gik spaden i jorden ved Bydammen

Entreprenør Flemming Therkelsen og borgmester Jesper Würtzen tog ’arbejdstøjet’ på og tog det første spadestik til de nye boliger på Bydammen. Foto: Kaj Bonne.

Borgmester og bygherre greb tirsdag spaderne og tog første spadestik til det nye boligbyggeri på Bydammen i Ballerup.

Af Ulrich Wolf

Det gav anledning til en del knurren blandt borgerne, da p-pladsen bag Lidl i Ballerup blev inddraget til det nye boligbyggeri på Bydammen. Men nu kan man se, at der sker noget på pladsen.

Tirsdag formiddag blev det første spadestik taget af borgmester Jesper Würtzen (A) og direktør Flemming Therkelsen fra entreprenørfirmaet Pantheon, der er bygherre på projektet.

Solen kiggede gavmildt frem over den støvede plads, der blev hyggesnakket og grinet, som om alle var glade for igen at møde andre mennesker i levende live og ikke bare bag en skærm, som det har været kotyme de seneste måneder.

De første ord blev sagt af Flemming Therkelsen, der fortalte, at der man allerede for fire år siden var i gang med at sondere terrænnet omkring Bydammen.

Stor udvikling

”Det har været en lang proces at komme hertil, men det er dejligt, at vi nu er så langt, at vi kan begynde opførelsen af 77 nye boliger med kælder og 43 p-pladser under jorden.”

Derefter tog borgmesteren ordet, hvor han fortalte lidt om den udvikling, som netop Ballerup bymidte har været igennem og er igennem nu.

”Allerede for ti år siden ønskede vi at udvikle bymidten i Ballerup. Men så kom finanskrisen og ingen ville investere i det. Men nu er det heldigvis anderledes, og nu er det store kickstart-projekt i fuld gang. Det nye byggeri kommer til at ligge tæt på alting. En nyrenoveret gågade, center med en ny fire-sals biograf, det gamle posthus, hvor vi indretter et foreningshus og Baltoppen samt gode forbindelser med bus og tog til København og omegn. Så det er i den grad et område i udvikling, som det nye byggeri kommer til at ligge i,” sagde borgmesteren, inden han sammen med Flemming Therkelsen tog hver sin sølvglinsende spade og stak i jorden som et symbol på, at Bydammen-projektet nu for alvor er gået i gang.

Nye beboere på spring

Blandt tilskuerne stod Birgit King Larsen, som gælder sig til at flytte ind i det nye byggeri. Hun og hendes mand har nemlig købt en lejlighed på 2. sal.

”Jeg glæder mig til, at det bliver færdigt. Jeg har boet i hus i Ballerup i mange år, men det er blevet for meget med at passe stor have og huset. Vi var egentlig interesserede i at flytte ind i bymidten allerede for flere år siden, men det blev ikke til noget, så da det her byggeri var til salg, slog vi til. Det er jo verdens navle, tæt på alting og lige til at flytte ind i, så vi glæder os,” siger hun.

Ved siden af står endnu en kommende beboer, nemlig Connie Wegner.

Også hun har fået nok af hus og have og vil flytte ind i centrum.

”Det bliver svært at flytte fra mit hus på Ågerupvej og de gode naboer, men det er for meget for mig at holde det. Nu ser jeg frem til at bo her i noget helt nyt, tæt på alting. Det skal nok blive godt,” siger hun.

Ifølge sælgeren af boligerne, Henrik Dreyer fra Danbolig i Ballerup, går det fint med salget.

”Det går fint med at sælge og interessen er stor, især inden corona. Det har ligget stille de seneste måneder, blandt andet fordi vi ikke har kunnet holde nogle åbent hus-arrangementer. Men vi forventer, at der snart kommer gang i det igen og jeg regner da bestemt med, at der er udsolgt, når byggeriet står færdigt til oktober 2021,” siger Henrik Dreyer.