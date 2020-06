Naturen er et skatkammer af lækre råvarer, som man kan lære mere om, når der er urtesafari omkring Søndersø søndag den 14. juni. Foto: Natur på tur

Lokale ildsjæle inviterer alle med på urtesafari og sankebingo i naturen omkring Søndersø på søndag.

Af Redaktionen

Naturen bugner af lækre spiselige planter for tiden. Men hvad kan du med sindsro putte i munden, hvad skal du for guds skyld ikke spise, og hvad smager egentligt godt?

Det kan du få svar på sammen med de lokale ildsjæle Nina Bonnén Mourier og Eva Vedel, der tilsammen udgør ’Natur på tur’ og ’Oplev Furesø’.

”Naturens spisekammer er rigtig meget oppe i tiden, og turen omkring Søndersø lige mellem Værløse og Ballerup byder på overraskende mange spiselige planter. Her er både bærbuske og frugttræer og et hav af mere eller mindre kendte spiselige urter”, fortæller Eva Vedel.

”Men mange er usikre på, hvilke planter, der er spiselige, og hvilke der ikke er. Det kan også være en barriere, at man ikke altid ved, hvad planterne kan bruges til i køkkenet. Og det er hele formålet med Urtesafari – at skabe tryghed i forhold til at smage på naturen og ikke mindst at give enkle tips og tricks til brugen af dem”, fortsætter Nina Bonnén Mourier.

Slutter ved Skovhuset

Ruten rundt om Søndersø byder på varieret natur med udsigt til sø, eng, skov og mark. Undervejs kan man være heldig at klappe et får eller hilse på en ko, og det er endda muligt at tage en kølig dukkert i søen.

Undervejs kan man også dyste mod hinanden i ’sankebingo’ eller bare nyde naturen og samle lækkerier fra naturens spisekammer.

Turen henvender sig til alle aldersgrupper, og den slutter ved Skovhuset, hvor man ikke blot introduceres til de vilde urter i naturen omkring huset, men også har mulighed for at nyde en picnic (kan tilkøbes på forhånd) på den underskønne udsigtsterrasse. I anledning af at Skovhuset netop er åbnet igen og ovenikøbet med en helt ny kunstudstilling ’Melankoli’, er der gratis entré.

Urtesafarien finder sted søndag den 14. juni med start mellem 09.30 og 10.30. Turen er på cirka fem kilometer på god grussti. Ruten starter fra P-pladsen på Ballerupvej og et par 100 meter til venstre inde på selve ruten bydes deltagerne velkommen – med afstand og små naturlige intervaller.

Forhåndsbooking nødvendig via Oplevfuresoe.dk af hensyn til indkøb af forfriskninger.