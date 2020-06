Tetyanas kreative puslerier

Tetyana Jensen fra Skovlunde nåede lige at sende sit ’puslespil’ på gaden, inden coronakrisen ramte. Nu kæmper hun for at holde iværksætterdrømmen i live.

Efter to års tilløb sprang den grafiske designer Tetyana Jensen ud som iværksætter med sit puslespilskoncept ’Art Pieces’. Men så ramte coronaen, og nu ligger drømmen i ruiner.

Af Mia Thomsen

Idéen kom til hende, da hun sad i salen og ventede på, at yogatimen skulle begynde. Først var det formen; små trekantede puslespilsbrikker uden motiv, der kunne sættes sammen på et utal af måder. Senere kom der farver – sort og hvid – på brikkerne og små fine guldstreger, der giver et flot grafisk spil, når man sætter brikkerne sammen.

Dermed var idéen født. Tetyana Jensen havde skabt ’Art Pieces’ en form for grafisk puslespil, hvor man kan sætte brikkerne sammen, fuldstændig som man lyster, og på den måde danne utallige mønstre og former.

Indre ro

Tetyana Jensen bor i Skovlunde med sine børn. Hun kom til Danmark fra Ukraine for tyve år siden og tog efter endt sprogskole en uddannelse som grafisk designer og arbejdede indenfor den branche i mange år. Senere blev hun også yogainstruktør, men for et par år siden blev iværksætteren i hende født, da hun fik idéen til Art Pieces.

”Jeg interesserer mig både for grafisk design og for yoga – og på en eller anden måde er de to ting blevet forenet i Art Pieces,” fortæller Tetyana og uddyber:

”Når man sidder med brikkerne, giver det en indre ro – lidt som man kender det fra yoga eller meditation. Man kan ligesom nulstille hjernen og bare lade mønstre eller former komme til én. For mig er det meget intuitivt.”

Dårlig timing

Tetyana fik hjælp af opfinderrådgivningen Opfind.nu og de danske brætspilsudvikler GameInventors, der hjalp hende med at komme fra idé til produkt.

I december 2019 stod hun klar med første produktion af Art Pieces – 500 sæt af de små træbrikker fik hun lavet, og så gik det svære salgsarbejde i gang.

Men knap havde hun fået en aftale med boghandlerkæden Arnold Busck i hus, før coronakrisen ramte og satte en stopper for alt. Oveni det gik kæden sidenhen konkurs.

Inden coronanedlukningen nåede hun dog lige at aflevere 12 sæt til museumsbutikken på Statens Museum for Kunst og få en aftale med online-spilbutikken Hyggeonkel.dk om at sælge Art Pieces. Siden har der været bomstille.

”Det var bare det værst tænkelige tidspunkt. Og jeg er faktisk der nu, hvor jeg er bange for, at jeg snart må opgive. Jeg har solgt 80 styk af de 500, så det er ikke meget. Det kræver en investering, hvis jeg skal udvikle produktet. Jeg er blevet rådet til at lave en version i plastik, og det vil jeg gerne videre med. Men mit problem er, at jeg er mere kreativ anlagt, så jeg har brug for nogen, der kan hjælpe mig med produktion og salg, der er jeg ikke så stærk,” forklarer Tetyana Jensen.

Ingen fejl

Selvom iværksætterdrømmen er svær – og i øjeblikket nærmest umulig – at udleve, glæder Tetyana sig dog over de tilbagemeldinger, hun allerede nu har fået. Blandt andet har hun hørt fra en kunde, der arbejder i en specialklasse med børn med adhd og add, at de var vilde med Art Pieces.

”Med Art Pieces kan man ikke lave fejl, for der er ikke nogen forkert måde at sætte brikkerne sammen på, derfor er spillet rigtig godt til eksempelvis børn med adhd eller add,” forklarer Tetyana.

Man kan følge hendes Art Pieces-eventyr på Instagramkontoen ’artpiecescph’.