Startskuddet lyder til nye plejeboliger

Det gamle gasværk, der i en årrække har huset blandt andet Ældre Sagen i Ballerup på Præstevænget, skal nu rives ned. Der skal bygges 48 nye plejeboliger. Foto: Ballerup Kommune

Byggeri I den kommende uge vil nedrivningen af de gamle bygninger på Præstevænget 20-22 begynde. Der skal gøres plads til nye plejeboliger i Toftehaven.

Af Ulrich Wolf

Igennem et stykke tid er der blev ’varmet op’ til opførelsen af nye plejeboliger på Toftehaven. Nu kan naboerne snart se, at der sker noget.

Fra den kommende uge går nedrivningen af de nuværende bygninger på Præstevænget 20-22 i gang og skal skabe plads til opførelsen af de 48 nye plejeboliger.

Det er boligselskabet Baldersbo, der skal opføre de nye boliger, som efter planen skal stå klar i slutningen af 2022.

Det er ifølge borgmester Jesper Würtzen (A), et udtryk for rettidig omhu, at man nu bygger nye plejeboliger.

”Vi bliver flere og flere ældre i Ballerup Kommune i disse år. Mange flyttede til Ballerup i 1960’erne som unge og de har været glade for at bo her, så de er blevet. Nu er de blevet ældre, og det betyder, at vi får behov for flere ældre- og plejeboliger,” siger borgmesteren, som glæder sig over at ældresundheden er blevet bedre, og at de nye boliger vil få en central placering tæt på Ballerup Station og bymidten.

Gammelt gasværk

Selvom der altså er mere end to år til, at snoren skal klippes, så går nedrivningen allerede i gang nu og det er der en speciel grund til.

”Der er tale om en grund, der tidligere har huset et gasværk. Derfor er vi nødt til at lave en grundig oprensning af ’fortidens synder.’ I løbet af årene har man foretaget en delvis oprydning på grunden, men det har af gode grunde ikke været muligt under bygningerne. Det skal vi i gang med nu, inden vi kan bygge plejeboliger,” siger Søren B. Christiansen, direktør i Baldersbo.

Plejecenter Toftehaven er bygget i 1968 og siden blevet renoveret flere gange og man er meget opmærksom på, at de nye byggeri skal passe ind i omgivelserne.

”Vi kommer til at bygge efter de nyeste standarder. Derudover er vi sikre på, at de fleste Ballerup-borgere vil opfatte den kommende plejecenterudvidelse på hjørnet af Nygårdsvej og Præstevænget sådan, at denne del af byen arkitektonisk kommer til at hænge sammen,” siger Søren Christiansen.

Baldersbo forventer at bruge 100 millioner kroner på byggeriet.