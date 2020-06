”Det er vigtigt at bruge sin stemme”

1.g-eleven Leonora Williams fra Hareskovby er meget påvirket af sagen om George Floyd. Hun er selv halv afroamerikaner og hendes far bor i USA.

17-årige Leonora skrev til avisen for at sætte fokus på racisme i kølvandet på sagen om George Floyd. Vi besøgte den unge pige, som selv er halv afroamerikaner.

Af Mia Thomsen

Den 25. maj blev amerikaneren George Floyd dræbt under en anholdelse i Minneapolis i USA. George Floyd var sort og politimanden, der stod bag den voldsomme anholdelse, var hvid.

Siden har hændelsen skabt store overskrifter og demonstrationer verden over, og videoen af den desperate sorte mand, der gentagne gange siger, at han ikke kan trække vejret, mens den hvide politimand fortsætter med at presse sit knæ mod hans hals, har gjort stort indtryk. Også på en ung pige i udkanten af Ballerup.

Et stærkt bånd

I sidste uge fik vi her på avisen et brev fra 17-årige Leonora Williams. Hun går i 1.g på Borupgaard Gymnasium og bor sammen med sin mor og lillesøster i Hareskovby.

Leonora er ’mixed’, som hun selv kalder det. Hendes mor er hvid og hendes far er sort og bor i USA. Derfor har sagen om George Floyd måske fyldt endnu mere hos Leonora end hos klassekammeraterne, og derfor skrev hun et læserbrev til Ballerup Bladet – om sine tanker og følelser omkring racisme.

”Det gør så ondt at se andre behandle mennesker på den måde. Det er så utrolig forfærdeligt, at vi stadigvæk lever i en tid, hvor racisme findes,” siger hun og henviser til flere andre sager fra USA, hvor sorte er blevet dræbt af hvide politifolk.

”Mine forfædre var slaver. Min bedstemor gik i skole, hvor der kun var sorte. Og selvom jeg lever en priviligeret tilværelse her i Danmark, føler jeg stadig et stærkt bånd til mine afroamerikanske brødre og søstre, og det gør mig både vred og ked af det, at man kan behandle andre mennesker sådan, bare fordi de har en anden hudfarve end én selv,” siger Leonora.

Vigtigt at tale om det

I sit brev skriver Leonora blandt andet:

”Som ung, når jeg hører om dette, bliver jeg dybt påvirket og vred. Jeg har venner fra forskellige religioner og med forskellig hudfarve. Men det betyder ikke noget for mig. For mig er alle mennesker lige. Der er ikke retfærdighed i verden før alle mennesker uanset religion, race eller køn bliver set som lige medmennesker.

Så selvom alt det der foregår i USA lige nu er langt væk fra Danmark, så er det stadigvæk vigtigt, at vi snakker om det. Det handler også om os, fordi der også findes racisme her. Og derfor er det vigtigt, at vi snakker om det og siger fra over for racisme.”

Leonora har selv boet i USA som helt lille og besøgte sin far i Californien sidste gang i 2017. Men ellers holder hun kontakten med ham og den øvrige amerikanske familie via facetime, hvor snakken den senere tid naturligvis har handlet meget om Floyd-sagen.

”Jeg har ikke selv oplevet racisme på den måde. Jeg går i en god klasse, hvor alle er søde. Men jeg har da hørt folk fyre racistiske jokes af. Det synes jeg ikke, man skal lave sjov med,” siger hun.

Gøre en forskel

Leonora er meget bevidst om, at hendes tilværelse her i Danmark er meget priviligeret, som hun flere gange understreger.

”Jeg er slet ikke i tvivl om, at hvis jeg var vokset op som amerikansk pige hos min far i USA, så havde mit liv set meget anderledes ud. Men uanset hvilken hudfarve eller øjenfarve man har, så er det bare vigtigt at stå op for sine medmennesker og sige fra, når der sker sådan noget, som der skete med George Floyd. Selvom jeg bare er en lille pige fra Ballerup, vil jeg gerne bruge min stemme, fordi jeg synes, det er vigtigt at bruge sin stemme, når man oplever uretfærdighed. Ingen fortjener at blive myrdet bare på grund af deres hudfarve,” siger Leonora, der selv drømmer om at rejse ud i verden:

”Vi har det så godt her i Danmark, og jeg vil gerne bruge mit liv på at hjælpe folk, der ikke er ligeså priviligerede, som jeg er. Så jeg drømmer om at rejse ud i verden og gøre en forskel og være med til at gøre verden til et bedre sted.”

LEONORAS BREV

I over to hundrede år er afroamerikanere blevet myrdet, pisket, solgt som slaver, slået og behandlet som om de var undermennesker. Dette sker stadigvæk den dag i dag – i 2020 er afroamerikanernes liv stadigvæk i stor fare. Når de går på gaden, når de er inde i deres eget hjem og når de sover i deres egen seng.

Jeg har selv en lysere hudfarve, derfor er mine chancer for at blive myrdet på en højlys dag mindre end resten af min afroamerikanske familie. Men hvorfor bliver en hudfarve set som en trussel?

Racisme findes tydeligvis stadigvæk i dag over hele verden – også i Danmark. Jeg er stolt af, at være halvt afroamerikaner og jeg ville ikke bytte det for noget i verden. Men det gør enormt ondt at se helt uskyldige mennesker som Georg Floyd, Breonna Taylor og Ahmaud Arbery blive myrdet, bare fordi de har en bestemt hudfarve. De fortjente at være i live i dag. De havde alle deres liv foran dem. De havde familier, venner og bekendte som holdt af dem. Deres navne og alle de uskyldige andre menneskers navne som er blevet myrdet, vil aldrig blive glemt.

Det er så utrolig forfærdeligt, at vi stadigvæk lever i en tid, hvor racisme findes. Hvorfor kan vi ikke bare være én stor familie på jorden?

Som ung, når jeg hører om dette, bliver jeg dybt påvirket og vred. Jeg har venner fra forskellige religioner og med forskellig hudfarve. Men det betyder ikke noget for mig. For mig er alle mennesker lige. Der er ikke retfærdighed i verden før alle mennesker uanset religion, race eller køn bliver set som lige medmennesker.

Så selvom alt det der foregår i USA lige nu er langt væk fra Danmark, så er det stadigvæk vigtigt, at vi snakker om det. Det handler også om os, fordi der også findes racisme her. Og derfor er det vigtigt, at vi snakker om det og siger fra over for racisme.

Ingen fortjener at blive myrdet bare på grund af deres hudfarve, det er helt sindssygt. Vi er alle mennesker der fortjener retfærdighed. For hvordan kan vi være lige, hvis vores afroamerikanske søstre og brødre, ikke bliver set som lige?

Leonora Williams, 17 år