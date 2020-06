Tab dig med en glutenfri kost

SPONSORERET INDHOLD: Vil du gerne tabe dig? Måske har du taget lidt ekstra på, henover karantæneperioden i denne corona tid. Der har ikke været mange muligheder for at træne, nu hvor fitnesscentrene, har været lukket ned. Derfor er der højst sandsynligt, et stort antal mennesker, som har taget et par ekstra kilo på i disse tider.

Af SPONSORERET INDHOLD

Nu hvor den normale hverdag, så småt er startet op igen, kan det være, at det er tid til at smide disse ekstra kilo? Så bør du tage den nemme vej, og leve efter en glutenfri kost. Når du undgår produkter med hvede, er der nemlig stor sandsynlig for, at du kommer til at tabe dig.

Dette skal du undgå

Du skal kort sagt undgå de produkter, som indeholder hvede. Kage, hvidt brød og pasta, er en rigtig dårlig idé at spise, hvis man går efter en glutenfri kost.

Der er mange tomme kalorier i hvidt brød og pasta. Derfor vælger mange at undgå det fuldstændigt.

Det kan også være, at du har glutenallergi? Hvis det er tilfældet, må du slet ikke spise hvede. Faktisk har mange mennesker denne type allergi. Derfor findes der også et stort udvalg af produkter uden gluten. Du kan eksempelvis få brød uden gluten. Så kan du også tage en ostemad på et stykke brød.

Hvilke muligheder har du?

Som nævnt ovenfor, har du altså mange muligheder for at købe glutenfri produkter i butikkerne. Det skyldes måske, at mange mennesker har glutenallergi.

Du kan både købe brød, kager og pasta, uden gluten. På den måde kan du faktisk leve dit liv, som du plejer. Du behøver ikke at foretage den stor omvæltning af din kost. Dog er det selvfølgelig bedst, hvis du ikke spiser alt for meget kage. Selvom det er uden gluten, er det stadig usundt.

En nem måde at tabe et par kilo på

Hvis du gerne vil tabe dig, er en kost uden hvede den perfekte mulighed. Mange mennesker orker ikke at stå nede i fitnesscenteret og træne. Efter en lang arbejdsdag, er det især hårdt at finde motivationen frem til træningen.

Hvis du prøver at leve glutenfrit, vil du miste et par kilo helt automatisk. Du behøver ingen gang at træne i flere timer, før det sker.

Dog skal det også siges, at en kost uden hvede, ikke kan skabe mirakler. Du vil højst sandsynligt tabe et par kilo, men nok ikke mere end det. Hvis du virkelig vil skabe resultater og tabe mange kilo, bliver du nødt til at træne.

Kosten med manglende gluten kan altså være en god start, hvis du gerne vil i gang med at tabe dig. Med den kan du nemlig hurtigt smide de første kilo. Så føles kroppen lidt lettere, og det bliver pludselig nemmere at træne.