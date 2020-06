Ja tak til mangfoldighed i dagpasning

læserbrev For nogle uger siden skrev den socialdemokratiske formand og næstformand for børne- og skoleudvalget her i Ballerup Bladet, at man nu ønsker en styrkelse af dagplejen i Ballerup Kommune.

Af Karsten Kriegel (C), næstformand Konservative i Ballerup

Det var gode (og nye) toner, som jeg bestemt håber bliver fulgt til dørs.

Som de to rigtignok påpeger i indlægget, så har der i gennem adskillige år været fremlagt besparelsesforslag på dagplejen. Derudover har det til tider virket som om, at forældre ikke altid blev præsenteret for mulighederne for dagpleje på lige fod med daginstitutioner, når forældre skulle vælge dagpasning til deres børn, som om der lå et skjult ønske om, at flest muligt ville tilvælge daginstitution.

Så det er en dejlig udmelding, som udvalget nu kommer med. Det er vigtigt med et varieret og mangfoldigt tilbud til børn og forældre. Børn har forskellige behov, så der skal være flere valgmuligheder for pasning og her har dagplejen en vigtig rolle at spille.

Så derfor håber jeg, at der nu er skabt ro om dagplejen i mange år frem og at der vil ske en styrkelse af den, så den bliver et attraktivt alternativ til kommunens daginstitutioner.