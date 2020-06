Politi uge 24

Genrefoto Foto: www.politi.dk

døgnrapporten

Af Redaktionen

Butikstyv i Ballerup Centret

Lørdag den 13. juni klokken 17.58 anmeldte personale i et supermarked i Ballerup Centret, at man tilbageholdt en butikstyv. En patrulje kørte frem, hvor en 38-årig mand fra Ballerup blev sigtet for at stjæle spiritus, vand og slik for 241, hvilket han erkendte. Der venter nu et efterspil med bøde og påtegning på straffeattesten.

Brand i lejlighed på Rugvænget

Lørdag aften rykkede politi og brandvæsen ud til en brand i en lejlighed på Rugvænget i Ballerup.

Brandfolkene fik reddet en person ud af den brændende lejlighed og i alt to borgere blev kørt på hospitalet, oplyser Berdskab Øst på twitter, hvor man også kan læse, at en brandmand kom til skade med sin hånd i forbindelse med slukningsarbejdet, så han måtte også lige en tur på skadestuen og syes.

Heldigvis kom branden under kontrol, inden den bredte sig i ejendommen. Men det gik hårdt udover lejlighedens køkken, som var meget brandskadet.