Colman styrer ulvekoblet sikkert videre

Pascal Colman beholder head coach-kasketten på endnu en sæson i Basketligaen sammen med BMS Herlev Wolfpack. Foto: FN Sportsfoto

basketball Head coach Pascal Colman tager endnu en sæson i Wolfpack. Med på fløjen har han assistant coach Adrian Moss, og på banen er der gensyn med Marc Sylvest, som er blevet forlænget med en toårig aftale .

Af Mia Thomsen

Coronapandemien sørgede for en brat afslutning på sæsonen i Basketligaen i foråret, men hos BMS Herlev Wolfpack er man nu i fuld gang med planlægningen af næste sæson – og det bliver med et par rigtig gode nyheder for holdet.

Klubben har nemlig fået forlænget aftalerne med både head coach Pascal Colman og assistant coach Adrian Moss. Dermed er den gode linje, som trænerparret har lagt indtil nu, også sikret fremover.

Om forlængelsen med Pascal Colman udtaler sportsdirektør Tommy Nielsen:

“Vi har valgt at fortsætte samarbejdet med Pascal Colman da han og staben omkring indfriede de ambitiøse mål, vi satte for sæsonen 2019/2020. Vores mål var at vinde Pro B og at vinde 1-3 sejre over Pro A hold, heraf vandt vi rækken men tog også flotte sejre over Svendborg Rabbits og Bakken Bears. Dertil satte vi nogle interne mål omkring vores trup, hvoraf vi også synes, at pilen peger i den rigtig retning. Som en af de få danske trænere i Basketligaen og rækkens yngste syntes vi, at Pascal Colman i sit første år i Basketligaen har vist, at vi tog et rigtigt valg og den rigtige retning for klubben. Vi glæder os til det forsatte samarbejde i den kommende sæson, hvor vi vil sætte barren højere og forsætte den positive udvikling af BMS Herlev Wolfpack sammen.”

En grundsten

Også Adrian Moss får flotte ord med på vejen af sportsdirektøren:

”Adrian er blevet en af grundstenene i BMS Herlev Wolfpack, han tager et fuldt ejerskab for klubben og holdet, hvor der er en gensidig stor tillid til hans commitment. Vi er rigtig glade for at kunne samarbejde med Adrian omkring at klubben fremad endnu en sæson. Adrian lever basketball og har en direkte og ærlig tilgang til sporten der er sundt i et udviklingsmiljø hvor tillid og commitment er afgørende. Adrians makkerskab med Pascal Colman omkring Basketligamandskabet har levet op til forventningerne og vi ser frem imod endnu sæson.”

Udover klubbens Basketligamandskab skal Adrian Moss igen i år varetage samarbejdet omkring skolebasketlinjen og træne ungdomshold i BMS Herlev.

Dygtig spiller

Udover trænerduoen har Wolfpack også netop præsenteret første officielle mand i truppen 20/21. Det er 20-årige Marc Sylvest, som er blevet forlænget med en toårig aftale.

“Jeg ser Marc Sylvest som en rigtig god spiller for fremtiden. Marc er en rigtig dygtig basketspiller med den alsidighed, der gør sig gældende for et højt niveau. Han har en rigtig god fysisk ramme, der med sin teknik og gode spilforståelse gør, at han kan spille længere væk fra kurven. Marcs væsentligste force er dog hans hoved, han er en klog fyr med den rigtige elitære indstilling af ydmyghed og hårdt arbejde der gør, at vi ser Marcs udvikling fortsætte den store stigning, vi så i den forgangne sæson,” siger sportsdirektør Tommy Nielsen.

Både trænere og spillere skal være klar til sæsonens første kampe, som spilles til oktober.