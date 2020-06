Forstærkning til elitepigerne i BSF

Torben Frost Clausen vender tilbage til BSF, hvor han fra 1. juli skal bestride stillingen ’head og coaching’ for hele klubbens pigeelite fra U13 til U18. Foto: BSF

fodbold Den 1. juli byder BSF velkommen tilbage til Torben Frost Clausen, som tiltræder som ’head of coaching’ for klubbens pige elite ungdom.

Af Redaktionen

Torben er A-licens træner og kommer fra Lyngby Boldklub, hvor han det seneste år har været en del af trænerteamet for klubbens U17 liga hold. Han har tidligere i trænerkarrieren trænet ungdomseliten i BSF og Hellerup Idræts Klub (H.I.K) U14-U19, samt været assistenttræner i Karlslunde på deres 1. seniorhold i Danmarksserien.

Torben kommer nu tilbage i vante omgivelser i BSF, hvor han sidst havde ansvaret for U18DM-pigerne og bidrog meget til organiseringen og samarbejdet i kvindeelite-afdelingen, fra U13 og til og med Kvindeligaholdet.

Torben vil sammen med den talentansvarlige Gert Sørensen få det overordnede operationelle ansvar for U13-U18. Herunder holdudvikling, udvikling og implementering af spillefilosofi og spillestilsprincipper på klubbens elitehold.

Torben vil ligeledes være ansvarlig for udvikling og supervisering af klubbens elitetrænere og i samarbejde med dem, udviklingen af klubbens træningsmetoder.

”Det er en utrolig spændende mulighed for mig. Efter et år i Lyngby Boldklub, hvor jeg har lært utroligt meget, er jeg tilbage. Jeg håber at kunne bidrage til udvikling af klubben, trænerne samt spillerne her i BSF,” siger Torben Frost Clausen og fortsætter:

”Klubben har dygtige trænere, som alle er meget opsatte på at videreudvikle de træningsmetoder og principper, der skal danne grundlag for optimering af klubben og spillernes udvikling. I BSF vil der fremadrettet være mere fokus på den enkelte spiller og udvikling af hendes individuelle kompetencer. Målsætningen er at udvikle individuelle beslutningsstærke spillere som kan begå sig på højeste niveau.”