Svømmehallen er åben igen

Der er lidt flere regler end normalt, men endelig er svømmehallen åben. Foto: privatfoto

Åbning Mandag genåbnede East Kilbride Badet - dog med en lang række nye regler og retningslinjer for brugerne.

Af Mia Thomsen

Der er efterhånden ved at være genåbnet de fleste steder, som grundet coronapandemien blev lukket ned i midten af marts. I denne uge kom turen så til den kommunale svømmehal, East Kilbride Badet, der mandag kunne slå dørene op for første gang i tre måneder.

”Som alle andre har vi set frem mod at kunne åbne vores anlæg igen,” siger Ketil Tornhøj Christensen, der er chef for Ballerup Idrætsby – herunder svømmehallen.

”East Kilbride Badet danner ramme for mange forskellige brugere og foreninger, og åbningen kommer naturligvis til at ske med nogle særlige corona-tiltag, hvor der er særlig fokus på rengøring og afstand,” tilføjer han.

I svømmehallen vil der for eksempel være begrænsninger på hvor mange, der må opholde sig i både omklædningsrum og bassin. Saunaen er fortsat lukket, ligesom hver anden bruser og en del af skabene i omklædningsrummene heller ikke kan benyttes – alt sammen for at sikre, at folk holder afstand og ikke er for mange samlet ad gangen.

”Det gør selvsagt besøget i badet en smule anderledes end før, coronaen ramte. Jeg er dog overbevist om, at alle er med på, hvorfor tiltagene er sat i værk. Så selvom det ikke er helt det samme, skal vi nok få skabt en god, sikker og glad ramme for og med vores brugere og gæster,” siger Ketil Tornhøj Christensen.

Svømmehallens åbningstider er helt som de plejer, og der er åbent hele sommeren.