Trampoliner klar til coronasikker brug

De første besøgende i den genåbnede Xjump i Skovlunde var folk i ’rumdragter’, der desinficerede lokalerne. Foto: privatfoto

Klar til sjov Genåbningen af landet nåede onsdag også til Danmarks største trampolinpark, Xjump i Skovlunde, hvor man begyndte med at desinficere alle de mange kvadratmetre.

Af Ulrich Wolf

Der var stor glæde i landets største trampolinpark, Xjump i Skovlunde, da man onsdag den 10. juni efter flere måneders nedlukning igen kunne slå dørene op for hoppeglade gæster.

Men dagen før man inviterede de mange gæster indenfor, sikrede man sig, at alt var frit for corona-spor.

Derfor var de første gæster i parken flere personer iført ’rumdragter’ og store desinfektionssprøjter, der simpelthen rengjorde alt i den farverige 5000 kvadratmeter store trampolinpark.

Trygt miljø

Både åbningen og desinfektionen af parken glæder direktør i Xjump, Line Hammers.

”Vi blev meget glade over, at vi igen kunne åbne parken. Vi har faktisk næsten ikke kunnet vente med at se vores gæster igen – her er lidt kedeligt uden nogen op trampolinerne. Når det er sagt, så har vi også været meget bevidste om, at vi ikke skulle åbne for enhver pris. Det skulle føles trygt for både gæsterne og for alle kolleger. Vi har derfor indført en række tiltag, der skal være med til at forebygge smittespredning og herudover har vi valgt at få desinficeret hele parken inden genåbningen. Det synes jeg er vores samfundspligt,” siger hun.

Desinficering af lokaler og inventar fjerner skadelige bakterier, vira og svampesporer, heriblandt COVID-19 og metoden er, at man bruger en maskine der genererer en tåge af små dråber med BioCid. Den er godkendt af myndighederne og skader hverken plast eller metaller.

Det var firmaet Initial, der stod for desinficeringen af lokalerne der altså nu igen har åbent for hoppesjov for alle.