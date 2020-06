En lærer i særklasse

Uddannelsesredaktør Jacob Fuglsang (th) fra Politiken overraskede lærer Susanne Christensen midt i timen. Hun får Politikens Undervisningspris - blandt andet på baggrund af indstillinger fra hende tre elever Victor Juul, Noah Faaborg Axelsen og Lasse Sass Andersen, som hun hurtigt kaldte til sig, da hun fik forklaret baggrunden for det pludselige rykind i klassen. Foto: privatfoto

Hæder Dansk- og engelsklærer Susanne Christensen fra Baltorpskolen i Grantoften blev mandag morgen overrasket midt i timen. Hun gør nemlig sit arbejde så godt, at hun er blevet udvalgt til at modtage Politikens Undervisningspris 2020.

Af Mia Thomsen

Stor var overraskelsen, da det pludselig myldrede ind med mennesker i 9.y på Baltorpskolen, afdeling Grantoften, mandag morgen. Skoleleder Kirsten Weiland var ved at sige et par bevingede ord til eleverne i klassen, mens deres klasselærer Susanne Christensen lyttede med. Men så gik døren op.

”Så væltede en hær ind og jeg tænkte bare, hvad i alverden laver alle de mennesker her,” fortæller Susanne, da vi fanger hende på telefon et par timer efter den store overraskelse.

Jeg gør bare mit job

Anledningen til det store rykind var, at Susanne Christensen i år modtager ’Politikens Undervisningspris’ for sit forbilledlige arbejde som lærer på skolen i Ballerup.

Tre elever og to kollegaer fra skolen havde indstillet Susanne til prisen, og hun var også hurtig til at kalde de tre elever til sig, da hun pludselig befandt sig som midtpunkt i klasselokalet.

”Det var meget overvældende, for jeg gør jo bare mit job. Men det var vigtigt for mig at sige, at den eneste grund til, jeg stod der som vinder af prisen var mine elever,” fortæller Susanne, der har været lærer i omkring 20 år – både i folkeskolen og på ungdomsskole.

En ekstra mor

De tre elever Lasse Sass Andersen, Victor Juul og Noah Faaborg Axelsen har hver især indstillet Susanne til prisen, og sat ord på, hvorfor lige præcis hun er den bedste lærer, der findes:

”Jeg synes på alle måder at Susanne Christensen skal have undervisningsprisen. Susanne gør så sindssygt meget for sine elever. Ikke blot er hun mega dygtig faglig og har faktisk haft en fantastisk indflydelse på, hvordan vores gennemsnit har hævet sig, Susanne bruger også sin fritid på os – hun er ligesom en ekstra mor, man har tæt ved sig,” lyder det blandt andet i Lasses indstilling, hvor han også skriver, at han hadede dansk lige indtil han fik Susanne i slutningen af 7. klasse.

”Nu må jeg ærlig indrømme, at det er et af mine yndlingsfag, og det er udelukkende Susanne, der har gjort det,” tilføjer han.

Klassekammeraterne er enige og med sætninger som ’Susanne er ikke bare Danmarks men verdens bedste lærer’, ’hun har altid vores ryg, når det gælder’, ’Susanne giver mig lyst til at gå i skole hver dag’ i indstillingerne fra hendes tre elever, er det tydeligt, at her er en lærer, der er noget helt særligt.

Især roser de hende for hendes engagement – både i skolen, hvor ’ hun kan gøre selv den kedeligste tekst interessant’, som Noah formulerer det – og i livet udenfor skolen, hvor hun går langt for at sikre sig, at de unge mennesker trives og har det godt.

75.000 kroner

Hovedpersonen selv er meget overvældet over at modtage prisen.

”Jeg er glad, stolt og yderst taknemmelig. Prisen bekræfter mig i, at jeg gør noget rigtigt, når jeg går ind i jobbet med hele min person,” siger Susanne, der har undervist mest i udskolingen, men også lidt på mellemtrinnet.

”Jeg kan godt lide at udvikle børn og unges potentiale – uanset hvilken baggrund de kommer fra. Jeg vil gerne hjælpe dem med at få øjnene op for egne muligheder og klæde dem på til den verden, de skal ud og være en del af,” forklarer hun.

Efter overraskelsen i klassen, hvor der både var blomster og kagemand, kan Susanne nu se frem til at blive hyldet endnu engang. For den officielle prisfest og -overrækkelse er på grund af corona udskudt til efter sommerferien. Her skal hun fejres igen i Politikens Hus, hvor hun får overrakt prisen og de medfølgende 75.000 kroner.