Lej en bil

SPONSORERET INDHOLD: Har du daglige køreture til og fra arbejde eller ønsker du blot at have en bil til rådighed, til at køre på ture eller måske til at besøge familien?

En bil giver frihed, og der er ingen tvivl om, at det løser mange logistikproblemer, hvis man blot kan sætte sig ud i en bil, indstille gps’en og køre derudad.

Men er bilen en egentlig nødvendighed, eller har man den for bekvemmelighedens skyld? Dette er spørgsmål, man bør stille sig selv – måske allerede inden man anskaffer sig bilen.

Hvornår bør man lease?

Det kan være svært at vurdere, hvornår det er tid til, at man bør anskaffe sig en bil, og herefter er det svære spørgsmål om man skal leje eller købe en bil. Der er fordele og ulemper ved begge muligheder, men det vigtigste er, at man gør sig tanker om kørselsbehov, privatøkonomi og udskfitning af bil.

Hvis du vil lease en bil, er det derudover vigtigt at, du er helt bevidst over, hvor meget du kommer til at køre. Dette skal man nemlig oplyse i en leasingkontrakt. Dette gør naturligvis leasing-aftalen lidt mindre fleksibel, men man har trods alt stadigvæk en bil til rådighed ti at udfylde ens behov.

Det er en god ide at lease en bil, hvis man ønsker en fast månedlig udgift, har brug for at skræddersy en helt personlig løsning, og ikke har økonomien til at stå til ansvar for uforudsete udgifter i forbindelse med bilen.

Det kan derimod blive en dyr fornøjelse at leje en bil, hvis man har tænkt sig at beholde den i mange år, da udgifterne vil løbe op. Her vil køb af bil bedre kunne betale sig på sigt.

Vælg en bil til dit behov

Når du har valgt at lease en bil, handler det næste store valg om, hvilken bil, du skal lease. Her er det vigtigt at forholde sig til, om du skal køre langt eller kort, om den skal kunne rumme din familie eller blot dig selv, og herefter skal man naturligvis forholde sig til, hvor mange penge man vil af med. Hvis du går efter den billigste leasing-bil, er her nogle gode muligheder:

Den billigste leasing-bil i 2019 var Ford Fiesta Trend 85 hk med en månedlig ydelse på 1595 kr. og en engangsydelse på 14.995 kr. På andenpladsen kom Citroën C3 og på tredjepladsen en Fiat 500.

Selvom man leaser en bil, kan det være problematisk at finansiere den, og derfor kan det være en mulighed at optage et lån for at kunne betale engangsydelsen.