Kattestafet med Arken

Alle elever i 3.C på Måløvhøj Skole, afdeling Måløv, var i aktion, da klassen skulle tegne katte til en kattestafet. Her er eleverne i gang med ferniseringen sammen med kunstformidler Tue Løkkegaard fra kunstmuseet Arken, hvor de udfolder historierne bag de mange katte. Undervisningsforløbet er et Åben Skole tilbud og tager afsæt i museets aktuelle udstilling ’Dyr i kunsten.’ Foto: privatfoto

Undervisning En 3. klasse har netop gennemført et Åben Skole-forløb med kunstmuseet Arken - helt uden at forlade skolen. Det kreative undervisningsforløb om dyr i kunsten er i stedet foregået online og udenfor, og det har givet ny læring.

Af redaktionen

”Se, jeg har tegnet en corona-kat,” siger en pige, og peger på en kat, der har fået maske på.

Solen skinner fra en skyfri himmel og 3.C på Måløvhøj Skole, afdeling Måløv, har rykket undervisningen udenfor.

Eleverne kravler rundt i seks store kridttegnede firkanter, der fylder hele stien fra p-pladsen og op til indgangspartiet foran skolen. De har tegnekridt på både tøj og hænder. Vinden fanger én af de mange fotokopier, som eleverne tegner efter. Det er billeder af katte. I alle afskygninger. En våd kat. En kat på line. En dansende kat.

Klassen er i gang med en kattestafet, hvor de i mindre grupper skal tegne så mange katte som muligt inden for rammen på fliserne. Det er blot én af de mange spændende udfordringer, klassen bliver mødt af, fordi de har tilmeldt sig et Åben Skole forløb sammen med kunstmuseet Arken, der hedder ’Os og de andre dyr’. Forløbet tager udgangspunkt i museets aktuelle udstilling ’Dyr i kunsten’, der viser menneskets forhold til dyr.

Forløbet skulle være foregået på museet i Ishøj, men det kan ikke lade sig gøre i disse corona-tider. Så nu er Arken i stedet rykket ind på skolen.

Åben Skole går online

Under corona-nedlukningen blev landets skolelever undervist hjemmefra online, og det har inspireret Arken til at lave et online skoleforløb om udstillingen ’Os og de andre dyr’. Forløbet består af tre videoer med opgaver, som eleverne ser og arbejder med på skolen, frem for på museet.

I videoerne viser to kunstformidlere fra Arken udstillingen for eleverne og sætter dem i gang med opgaver, der skal løses på skolen. En af opgaverne er at finde eksempler på dyr, vi bruger i hjemmet. Når opgaverne er løst, er der onlinemøder i grupper med den ene af de to kunstformidlerne, Tue Løkkegaard. Her præsenterer eleverne de dyr, de har fundet derhjemme, for eksempel en elefant i en nøglering, og får en snak om dem.

3.C’s lærer i billedkunst, Miriam Blad, er glad for, at hun holdt fast i at gennemføre forløbet med Arken, selv om betingelserne ændrede sig.

”Jeg synes, det har været et alletiders forløb, fordi eleverne har fået nye udfordringer. De har i små grupper selv holdt onlinemøder med Tue, hvilket har gjort dem mere selvstændige. Den alternative under-

visningsform og de kreative opgaver har også medvirket til, at der er flere elever, der kommer på banen, og får lyst til at deltage i undervisningen, siger Miriam Blad.

Kattestafet er klimaks

Den sidste dag i forløbet besøger Tue Løkkegaard klassen på skolen og leder arbejdet med den afsluttende opgave: Kattestafetten. De seks ’kattelejligheder’ på gangstien er spækket med katte i alle former og farver. Nu er det tid til fernisering. Her skal grupperne på skift vise deres kattebilleder frem og fortælle historien bag de katte, de er specielt glade for.

”Ej, hvad er dog det for en spændende kat?”

Tue Løkkegaard peger på en kæmpe kat, der slanger sig rundt om de eksisterende katte, og har katte inden i sig.

”Det er en midgårdsorm-kat. Den har spist de andre katte, svarer en af drengene i gruppen.

”Og jeg har tegnet katte med briller. Der var to katte, der nåede at købe briller, inden de blev spist,” supplerer hans klassekammerat.

Tue Løkkegaard nikker imponeret, og hele klassen klapper af gruppen. Det er første gang, han er ude på en skole til et Åben Skole-forløb. Normalt plejer han kun at se resultaterne og ikke være med i selve processen.

”Det eleverne har vist her, er lige præcis det, vi er på jagt efter. Flere elever startede med at sige, at de ikke kunne tegne en kat. Men det passer ikke. For i kunsten handler det ikke om, hvorvidt du kan tegne en kat. Det handler i stedet om din personlige fortælling om katten. Og den har de alle sammen demonstreret her,” siger Tue Løkkegaard.

Isabella Nora Stryhn Hansen og Tobias Bay, der går i 3.C, er enige om, at forløbet med Arken er en sjov måde at gå i skole på.

”Jeg synes, det var sjovt, fordi det handlede om dyr, og fordi vi fik lov til at tegne en masse katte. Det er ikke helt normalt. Og så var det godt, at Tue var med både på computeren og på skolen, fordi det er sjovest, når vi kan vise det, vi laver, til nogen,” siger Isabella Nora Stryhn Hansen.

Tobias Bay nikker.

”Ja, det var smart at møde ham på computeren først og snakke med ham der. Det var som om, at man kendte ham lidt bedre så, da han kom ud på skolen,” siger Tobias Bay.

Som opfølgning på forløbet skal klassen nu skrive om deres mange gode kattehistorier i dansk.