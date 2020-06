Jørgen Andersen ser frem til næste kapitel

Jørgen Andersen og datteren Julie på kontoret foran det store billede af virksomheden, set lidt fra oven. Nu er det snart Julie, der skal sidde ved rorpinden, mens Jørgen efter knap 40 år i spidsen snart kan tage den lidt mere med ro. Foto: Mia Lundholm.

Nye tider Torsdag fyldte købmand Jørgen Andersen fra Måløv 70 år. Han kan se tilbage på en ganske succesrig rejse indenfor købmandsskab og er nu ved at give stafetten videre til sine børn.

Af Ulrich Wolf

Det begyndte med en købmandsbutik i Måløv i 1907. Her slog Jørgen Andersen senior døren op i den lille landsby Måløv udenfor København.

Butikken voksede og blev til en blandet landhandel med købmand, isenkram, farve, korn og foderstoffer. Siden overtog Jørgen Andersen seniors sønner Stig og Mogens forretningen og den voksede yderligere.

I 1965 kom supermarkedet til i 1971 også byggemarkedet. Siden midt i 1980’erne har tredje generation været ved roret i den efterhånden store familieejede virksomhed, der ikke længere handler med korn- og foderstoffer, men til gengæld gør sig i alt det, som folk skal bruge i hverdagen: Dagligvarer i Meny og alt i byggematerialer i XL-BYG byggeland.

Både virksomheden og personen Jørgen Andersen er blevet en institution i lokalsamfundet, og han har igennem årene bestræbt sig på at føre ånden videre.

En mand ved roret

”Det har altid været en familiedrevet virksomhed, men da jeg kom til som direktør, var jeg meget bevidst om, at jeg ville stå i spidsen alene. Jeg ville ikke have for meget familie med ind over. Det var ikke godt for hverken familien og relationerne eller for virksomheden. Så i 1992 havde jeg købt familien ud og stod selv i spidsen. Det har været en god løsning,” siger Jørgen Andersen, som siden har været personificeringen af den store virksomhed, der i dag beskæftiger 150 medarbejder fordelt på tre byggecentre og et supermarked.

Der har naturligvis været op- og nedture, men den værste oplevelse var dog i juli 2014, hvor en stor brand raserede en del af byggemarkedet.

”Det var den værste oplevelse. Der var skader for et tocifret millionbeløb. Forsikringen dækkede driftstab, inventar, bygning og varelager. Vi var glade for, at ingen kom noget til. Vi var oppe og køre med en ny bygning halvandet år efter,” siger Jørgen Andersen, som hurtigt kom videre og så fremad – en livsindstilling som han altid har hyldet.

”Jeg ser altid fremad og lader mig ikke påvirke så let. Det er nok sådan jeg

er. Vi må bare videre,” siger den nu 70-årige købmand.

Ind i fremtiden

Og netop videre, det er den vej Jørgen Andersen har set et stykke tid.

For på vores besøg på kontoret i JA Byggeland mødes vi ikke som sædvanlig kun af Jørgen Andersen, men også af Jørgens 31-årige datter Julie, som nu indgår i ledelsen i virksomheden. Sidste år gennemførtes et generationsskifte, så datteren Julie og sønnen Jan Anders har aktiemajoriteten. Dermed sikrer man, at JA forbliver i familien og endda, at datteren kan stille sig ved roret.

Hun er uddannet cand.merc. og har arbejdet i flere år i GEA Niro og er nu ’i lære’ som leder af JA-koncern.

”Det er en skillevej og det er mærkeligt. Men jeg glæder mig til det. Jeg vil faktisk gerne være fri. Der er så mange andre ting, jeg gerne vil lave, og samtidig forbliver virksomheden i familien og det betyder meget for mig,” siger Jørgen Andersen, som lover, at han ikke vil være den, der i al evighed lusker rundt i firmaet og blander sig.

Det glæder datteren Julie Andersen Uggla.

”Virksomheden har været en stor del af min opvækst. Vi har boet midt på grunden og det har selvfølgelig fyldt meget.

Så jeg har stor respekt for arven, men samtidig vil jeg gøre tingene på min måde. Jeg vil nok finde en anden balance mellem privatliv og arbejde, og skal føre firmaet ind i fremtiden, men det er en proces, der kun lige er begyndt,” siger Julie Andersen Uggla, som netop er begyndt sin ’læreperiode’ den 2. juni efter endt barsel.

Det er dog stadig uvist, hvornår Julie er den, som er den i JA.

”Det er som sagt en proces og det skal naturligvis ikke tage 20 år. Men om det tager et halvt år eller et par år, det ved vi ikke endnu. Det er vigtigt, at vi får gjort det ordentligt og at både jeg og min far kan være med i processen,” siger Julie Andersen Uggla.

Fred til at lave andet

Selvom firmaet har fyldt meget i Jørgen Andersens liv, så har han ikke så svært ved at se på sit ’nye’ liv med optimisme.

”Jeg har altid haft en passion for teknik og for at rode med tingene. Så jeg kan sagtens forestille mig, at jeg vil gå i gang med at renovere den gamle købmandsgård, som min farfar begyndte det hele i. Jeg har også nogle gamle biler, som jeg kan rode med”, siger Jørgen Andersen, som efter 38 år i førersædet nu kan læne sig lidt mere tilbage og nyde turen, se på livsværket og vide, at familien fortsat vil drive det videre i gode hænder.