Skoledage på atletikstadion

5. klasse fra Hedegårdsskolen med de flotte diplomer.

atletik I juni måned var en 5. klasse fra Hedegårdsskolen på besøg i Ballerup Atletik Klub.

Af Redaktionen

Gennem brugen af BAK´s faciliteter skulle klassen gennemfører et atletik-forløb som strakte sig over to dage.

Første dag blev klassen introduceret til de forskellige discipliner; sprint, længdespring, højdespring, kuglestød og boldkast. Den sidste dag skulle klassen gennemføre en femkamp.

Vejret var dejligt og stemningen var rigtig god og med hjælp fra BAK’s trænerstab og et ambitiøst lærerteam blev forløbet en succes for de 23 børn, som var rigtig glade, da de tog hjem fra den lange og begivenhedsrige dag.