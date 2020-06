Corona og børn

læserbrev Det har været helt fantastisk, så få syge børn vi har set i praksis siden marts, fordi man faktisk har holdt dem hjemme, og lod dem komme sig, inden de blev afleveret igen.

Af Anette Randløv, læge, Axel Juels Alle 21, Ballerup

Hvorfor kan vi ikke tage den læring med os, så også arbejdsgivere giver mulighed for hjemmearbejde, hvis det tager mere end en dag for børnene at blive friske – uanset om de er positive for corona eller ej.

Nu bliver jeg (skribenten er læge, red) dagligt ringet op af forældre, der ønsker deres børn testet for corona. Enten fordi de er blevet forkølede, eller fordi de har fået at vide, at skolen eller daginstitutionen har forlangt det i forhold smitteforebyggelse.

Jeg synes, man blander tingene sammen til skade for de arme børn, der skal have stukket en pind langt ned i halsen. Børn bliver ikke syge af corona, og de ser ikke ud til at spille nogen rolle i spredningen af sygdommen.

Gamle mennesker bliver syge og derfor skal man være helt anderledes aggressiv i forhold til smitte på plejehjem.

Så lad os tage det gode med os fra starten af corona, hvor vi lærte at holde syge børn hjemme uden nødvendigvis at skulle have lægen til at se dem, hvis de ikke er meget syge, samt holde et højt hygiejne niveau. Så kan vi måske fremover undgå alle de småsyge børn, vi plejer at se i vintersæsonen.

Og lad være med at slæbe dem ned til podning med mindre de er virkeligt syge, og man tror de har corona. Det giver ingen mening.