Endelig en grøn kommuneplan

læserbrev Jeg er en glad lokalpolitiker, for med vedtagelsen af kommuneplanen for Ballerup, har vi taget flere vigtige beslutninger, der kan gavne naturen.

Af Stine Rahbek Pedersen (Ø), gruppeformand, Enhedslisten

Grønt Danmarkskort er indskrevet i kommuneplanen, så det er klokkeklart, hvilke områder vi nu prioriterer. Det er en naturpolitisk forbedring af den hidtidige praksis, hvor vores natur da den blev opgjort i det landsdækkende naturkapitalindeks, af forskere fra Århus Universitet, viste at vi i Ballerup knap havde naturkapital af regional værdi og slet ikke af national værdi.

Med det grønne Danmarkskort, indskrevet i kommuneplanen er der sat tyk streg under den politiske prioritering af naturen. Det står klart med vedtagelsen af kommuneplanen, hvor vi på tværs af alle partier i kommunalbestyrelsen har valgt, at vi vil prioritere natur, økologiske forbindelser, hvor dyr og planter kan sprede sig samt områder med potentiale til at blive en af delene.

Jeg er virkelig glad for, at vi som samlet kommunalbestyrelse er enige om at prioritere naturen – og sætte beskyttelse over benyttelse. Med kommuneplanen har vi altså truffet en beslutning, der cementerer at de lysåbne enge, skov og fredet natur skal prioriteres i fremtiden.

Kommuneplanen byder oven i købet på Natura 2000 arealer i Ballerup. Så nu er Ballerup en del er det europæiske netværk af naturområder, der skal sikre levesteder til planter og dyr, og dermed øge den biologiske mangfoldighed i Danmark og EU. Vi er forpligtet til at passe på denne natur, uanset hvad vi ellers måtte ønske og det er rigtig fint, at vi på den måde sætter naturen først og fremover er bundet til at planlægge med udgangspunkt i naturen i disse områder.

Jeg glæder mig til at følge op på kommuneplanen, og satte handling bag de fine formuleringer, når vi i fremtiden skal behandle sager der har indflydelse på naturen. Og i løbet af kort tid vil vi oven i købet komme til at se den første del af den kortlægning af Ballerups Natur vi satte i gang med budget 2020 og så får vi endnu mere viden om, naturkvalitet og hvordan vi kan prioritere de enkelte naturarealer.