Hvad er meningen?

læserbrev Hvad er mon meningen med, at midterrabatten på Vestbuen og Sydbyen er gravet op?

Af Heidi Uhre, Vinterbuen 45, Ballerup

Før græsset var vokset frem lignede det en jordbunke. Ikke særligt kønt. Nu er der højt græs, som jeg tænker på, hvordan kan slåes med en græsslåmaskine, da jorden nu er temmelig ujævn.

Og pludselig er græsset så højt, at det forhindre udsigten ved indkørsel til de fire stikveje, Vinterbuen, Høstbuen, Sommerbuen og Vårbuen.

Svar fra kommunen:

Kære Heidi. Tak for dit læserbrev. Vi er i øjebliklet i gang med at undersøge, hvordan vi smartest kan øge biodiversiteten i midterrabatterne til glæde for dyrelivet – uden at det koster en formue.

På dele af Vestbuen har vi testet en metode med pløjning og efterfølgende græsslåning. Du har ret i, at jorden er blevet mere ujævn end tilsigtet, men vi sørger for, at græsset bliver slået snarest muligt med egnet udstyr.

Ballerup Kommune gennemfører tilsvarende forsøg på grønne områder ved Møllemosen. Her klipper vi græsset forskelligt fra år til år for at tilgodese blomstrende urter. Derudover har vi lige omlagt en større mark til natur ved Rosendalen.

Claus Winther

Driftsplanlægger

Ballerup Kommune