læserbrev Jeg er for nylig flyttet op på Rolighedsvej og det er jeg glad for.

Af Sonja Hansen, Rolighedsvej 3, Ballerup

Nu kan jeg selv handle i Meny i Centrumgaden, fordi der er bænke hele vejen.

Desværre kan jeg ikke komme i Ballerup Centret i den anden ende af gaden, for der er ingen bænke.

Kunne det ikke være en mulighed, at der kom et par bænke der? Det ville være så dejligt for os gangbesværede, så vi kunne tage et hvil på vejen. Håber meget, at det kan blive bevilget.