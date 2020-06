Alternativ halloween i Måløv

Det sædvanlige halloweenoptog i Måløv bliver ikke til noget i år på grund af coronapandemien. I stedet vil halloweenudvalget lave et mindre arrangement, hvor man færdes spredt i byen, i stedet for at gå i optog. Arkivfoto: Mia Lundholm

Halloween i Måløv er aflyst, men arrangørerne håber, at byens borgere og butikker vil være med på en alternativ halloweenfest.

Af Mia Thomsen

Selvom der fire måneder til, har arrangørerne allerede nu valgt at melde ud for at der ikke skal være nogen tvivl: Halloween i Måløv – som vi kender det – bliver aflyst i år.

”Efter nøje overvejelser har udvalget bag Halloween i Måløv valgt at aflyse det traditionelle arrangement med fælles opstart, optog samt gys og gru på skolen i år på grund af Covid-19-situationen, hvor det ikke er forsvarligt at gennemføre et arrangement med over 7.000 mennesker,” skriver Sune Lohse fra halloweenudvalget i en mail til avisen.

Det er selvfølgelig drønærgerligt at endnu én af vores årlige højdepunkter må lade livet for coronavirussens hærgen, men det betyder dog ikke, at Måløv skal forbigå den planlagte halloweenfest den 30. oktober i tavshed. Der skal bare tænkes anderledes kreativt. For folkene bag Halloween i Måløv har en plan:

”I stedet for den sædvanlige rute, vil vi gerne lægge op til at byens borgere og forretninger giver den fuld gas med udsmykning, og gør klar til en ægte omgang ’slik og ballade’ og en strøm af uhyggeligt hyggelige gæster. Pynt altaner, forhaver, vinduer og lad byen komme i optog forbi dig,” forklarer Sune Lohse og tilføjer, at halloweenudvalget på aftenen vil besøge alle tilmeldte adresser og sidst på aftenen kåre de bedst udsmykkede og mest uhyggelige steder.

Vil du være med?

Alle i Måløv, som har lyst, kan bidrage til arrangementet ved at forberede en “post”, som forbipasserende kan opleve – i sikker afstand – fra fortovet uden for folks private haver, huse eller byens institutioner.

Man tilmelder en “post” ved at skrive til info@halloweenimaaloev.dk, oplyse adressen hvor oplevelsen vil kunne findes, og også gerne medsende en kort beskrivelse af, hvad man har tænkt sig at lave.

En oversigt over alle posternes placering vil så blive offentliggjort på hjemmesiden og facebook i ugerne op til arrangementet. Fredag d. 30. oktober kan børn og voksne bruge denne oversigt, til selv at vælge en – forhåbentlig – rigtig spændende aftentur rundt i Måløv mellem klokken 19 og 21.