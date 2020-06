Årets første studenter

Huer, blomster og store smil er fremme, når årets studenter springer ud. Her er det Iqra Avais, der kan forlade eksamenslokalet på NEXT i Ballerup med hue på.

På de forskellige ungdomsuddannelser er de første huer blevet sat på hovederne af årets studenter, der har fået en lidt anden afslutning på deres uddannelser end deres forgængere. Vi tager en lille rundtur til de forskellige skoler herunder:

Rektor på Borupgaard Gymnasium, Thomas Jørgensen, sammen med otte nye og meget glade studenter.

Borupgaards studenter springer ud

Selvom meget er anderledes på ungdomsuddannelserne i dette forår, og nogle af 3.g’erne faktisk allerede fik huer på i sidste uge, gennemførte Borupgaard Gymnasium mandag morgen den traditionelle flaghejsning til ære for de nyudklækkede studenter.

Her fik rektor Thomas Jørgensen selskab af otte glade studenter, der netop havde bestået deres sidste fag, som var den mundtlige eksamination i deres store skriftlige studieretningsprojekt.

Forude venter dimission med overrækkelse af eksamensbeviser klassevis samt – som en særlig undtagelse fra afstandsreglerne – også vognkørsel.

Hhx-studenterne Alexander Bevensee Aagesen og Hamzan Norman Hussein sammen med rektor Rasmus Frimodt.

Første handelsstudenter fik ikke meget søvn

På grund af coronakrisen har den sidste del af skoleåret været præget af hjemmeundervisning, færre eksamener og nervøsitet for aflysning af studentervognturene.

Derfor var det nogle ekstra glade studenter, der mandag blev hhx-studenter på Baltorp Business Gymnasium. De to første til at iføre sig huen med det kongeblå bånd var klassekammeraterne Alexander Bevensee Aagesen og Hamzah Norman Hussein. Begge fik på trods af nervøsitet og for lidt søvn en fin sidste eksamen med henholdsvis 10 og 7 i karakter.

”Der er lidt ekstra nerver på, når det er den sidste eksamen, og familien står udenfor og venter, så det er ikke blevet til mange timers søvn i nat, men heldigvis gik det jo fint,” fortæller de to glade studenter.

Alexander ser nu frem til et par sabbatår med rejser, hvorefter han satser på at læse HA. Hamzah skal derimod i gang med at videreuddanne sig lige efter sommerferien, hvor han har søgt ind på pædagogstudiet.

Iqra Avais fik huen på hovedet som årets første eux-student fra NEXT i Ballerup.

7 i huen og videre til erhvervslivet

19-årige Iqra Avais var mandag oppe til sin sidste eksamen på eux business på NEXT Business i Ballerup, hvor hun blev én af de første til at få hue på.

”Jeg er meget glad og lettet over endelig at være færdig. På grund af corona var det både den første og sidste mundtlige eksamen, så jeg er bare lettet, fordi det gik godt,” siger Iqra Avais, der var oppe i EOP (erhvervsområdeprojektet), hvor hun fik 7.

”I min opgave havde jeg lavet en sammenligning af Matas og Normal. De to virksomheder er i snæver konkurrence med hinanden, og så skulle jeg fokusere på, hvad corona har betydet for virksomhederne,” siger Iqra Avais, der efter 7-tallet kunne iklæde sig den hvide hue med det grå bånd.

En del af en eux business-uddannelse er at være i praktik i en virksomhed inden for det område, uddannelsen er specialiseret i. Men det er først, når huen, der giver adgang til et væld af videregående uddannelser, er sikret.

For Iqra Avais betyder det derfor, at når fejringen har lagt sig, skal hun i lære i en virksomhed. Den elevplads er hun nu ved at finde.

”Jeg vil gerne finde en elevplads inden for kontorområdet, men det er svært at finde lige nu på grund af corona,” siger Iqra Avais, der regner med at udnytte videreuddannelsesmulighederne.

”Kontor er starten på mit arbejdsliv, men jeg regner med at læse videre på et tidspunkt, så jeg også får prøvet kræfter med noget andet,” siger den nye eux student, der for nu glæder sig mest til at fejre huen.

HTX-student uden hue

Mikkel Dons Demsig er årets første student fra H. C. Ørsted Gymnasiet i Ballerup (HTX). Mikkel afsluttede sine tre år med et flot 10-tal ved den mundtlige eksamen i faget idéhistorie, og med lignende karakterer i bagagen er han godt rustet til matematikstudiet på Københavns Universitet som han er søgt ind på.