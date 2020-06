Flere unge i Ballerup vælger en erhvervsuddannelse

Der er stigende interesse for at søge ind på en erhvervsuddannelse blandt de unge i Ballerup Kommune. Derfor har kommunen fået Ørneprisen for sin målrettede indsats for at få de unge til at blive faglærte. Foto: privatfoto

Pris Mange unge vælger de faglige uddannelse fra. Men ikke i Ballerup. En målrettet indsats har gjort, at Ballerup er den kommune i landet der kan se den største stigning i antallet af unge, der vælger en erhvervsuddannelse, og det udløser nu en pris.

Af Ulrich Wolf

En fremtid som kok, frisør, regnskabsmedarbejder, social- og sundhedsassistent eller måske tømrer. Det er blot et udpluk af, hvad en erhvervsuddannelse kan føre til. Selvom mulighederne er mange, er andelen af unge i Danmark, der vælger en erhvervsuddannelse dog faldet de sidste mange år.

Men sådan er det ikke i Ballerup Kommune. Her oplever man, at antallet af unge, der søger en erhvervsuddannelse som førsteprioritet direkte efter 9. eller 10. klasse, er stigende.

Ballerup er faktisk den kommune i Danmark, der i 2020 har oplevet den største stigning i søgningen til en erhvervsuddannelse direkte fra 9. eller 10. klasse. De nyeste tal fra Børne- og Undervisningsministeriet viser, at 22 procent af eleverne i Ballerups 9. og 10. klasse vælger en erhvervsuddannelse. Det er en stigning på cirka otte procent fra 2019.

”Den store, flotte fremgang er kulminationen på en strategisk og målrettet indsats. Vi har blandt andet intensiveret vores vejledende indsats ude på skolerne, styrket vores 10. klassestilbud samt oprettet en masse forløb, der åbner elevernes øjne for erhvervsuddannelsernes mange muligheder,” siger borgmester Jesper Würtzen.

Udløser pris

På baggrund af den imponerende stigning er Ballerup Kommune også blevet hædret med Børne- og Undervisningsministeriets nye pris ’Ørneprisen’ på 100.000 kroner.

”Ørneprisen er stiftet for at sætte fokus på kommunernes vigtige rolle i at øge søgningen til erhvervsuddannelserne. Det er min forhåbning, at prisen vil motivere og understøtte kommunerne i arbejdet med at øge søgningen. Mange tak for jeres gode indsats. Jeg ønsker jer stort tillykke med prisen,” lyder det fra Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil i brevet til borgmester Jesper Würtzen, som han har modtaget i forbindelse med tildelingen.

”Prisen, de rosende ord og den flotte stigning falder tilbage på de mange medarbejdere, der hver eneste dag gør en kæmpe indsats ude på vores skoler i Ballerup. Det er et vigtigt og nødvendigt arbejde, for i Danmark har vi en lang tradition for at uddanne dygtige faglærte, der kan være med til at drive samfundsudviklingen,” siger borgmester Jesper Würtzen.

Haderslev Kommune følger lige i halen på Ballerup Kommune på ranglisten over kommuner med den største stigning. Den jyske kommune har oplevet en stigning på syv procent fra 2019 til i år.

Fakta:

Kommunens indsats

1,4 mio. kroner afsat årligt til ekstra skolevejledning ud over det lovpligtige. Der er tale om både individuel og klassevejledning.

Etablering af Uddannelsesforum. Et forum, hvor kommunens ledere møder ungdomsuddannelsernes ledere, det lokale erhvervslivs ledere og DTU for at lave indsatser, der fremmer målsætningen om uddannelse og job til alle unge.

Etablering af 10. klasse, Talent10, på en af de lokale erhvervsskoler.

Agentforløb, hvor eleverne får konkrete erfaringer med at være på en erhvervsskole.

Speeddating-arrangement, hvor folkeskole-elever møder alle uddannelserne.

Adoptionsordning, hvor skoleklasser adopteres af lokale virksomheder.