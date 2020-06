Tre unge mænd fængslet for knivoverfald

Der var masser af politi på Industriparken i Ballerup mandag eftermiddag, hvor en 22-årig mand blev stukket ned. Foto: Presse-fotos.dk

En 22-årig mand blev overfaldet med spark, slag og knivstik på Industriparken i Ballerup. Tre mistænkte i sagen er nu varetægtsfængslet.

Af Mia Thomsen

Mandag eftermiddag den 22. juni blev en 22-årig mand overfaldet med spark, slag og to knivstik i ryggen på Industriparken i Ballerup.

Politiet mødte talstærkt op og fik afspærret gerningsstedet, hvor de fandt den 22-årige, mens gerningsmændene var over alle bjerge.

Det tog dog ikke Københavns Vestegns Politi længe at finde frem til tre unge mænd, som mistænkes for knivoverfaldet. De blev anholdt og fremstillet for Retten i Glostrup allerede dagen efter, hvor de blev varetægtsfængslet i foreløbig fire uger.

De tre mistænkte er henholdsvis 18, 22 og 22 år, og med anholdelserne af de tre, vurderer Københavns Vestegns Politi, at alle mistænkte i sagen er identificeret.

Retsmødet foregik bag lukkede døre, og derfor har Københavns Vestegns Politi ikke yderligere kommentarer i sagen lige nu.

Det 22-årige offer for knivstikkeriet blev indlagt efter overfaldet, men kunne kort efter meldes uden for livsfare, oplyser Københavns Vestegns Politi.