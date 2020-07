Manglende bænke

læserbrev Kære Sonja. Mange tak for dit forslag om flere bænke i området ved Ballerup Centret, som blev bragt i den seneste udgave af Ballerup Bladet.

Af Camilla Hamann, driftsplanlægger i Center for By, Erhverv og Miljø, Ballerup Kommune

Bænkene ved pergolaen i Centrumgaden valgte vi sidste år at fjerne i samarbejde med Københavns Vestegns Politi. Det gjorde vi, da flere unge over en længere periode opholdt sig ved pergolaen og skabte utryghed for beboere og handlende.

Vi vurderer løbende, om bænkene kan komme tilbage til deres vante plads, så det igen bliver muligt at hvile benene. Det sker desværre ikke på denne side af sommeren.

