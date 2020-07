læserbrev Kære Mette. Tak for dit læserbrev i sidste uge om tømning af skraldespande.

Af Claus Winther, driftsplanlægger i Center for By, Erhverv og Miljø, Ballerup Kommune

Tømning på kommunale områder bliver klaret af Ballerup Kommunes egne folk, og det er dermed ikke en opgave, der er udliciteret til et eksternt firma.

Ballerup Kommune vurderer løbende, om vi skal ændre frekvensen af tømningen, og det sker på baggrund af tilbagemeldinger fra medarbejderne.

Under corona-pandemien har vi for eksempel oplevet et større pres på de offentlige arealer, da de bliver brugt oftere af for eksempel skoler og dagtilbud. Derfor har vi øget frekvensen netop dér.

Hvis du eller andre borgere oplever problemer med tømningen af skraldespande, er det en stor hjælp, hvis man giver os direkte besked. Vi opfordrer til, at man benytter vores ’Borgertip’-app til mobiltelefonen. I app’en kan man nemlig tage billeder af problemet, og det er også muligt at angive en præcis lokation, så vi hurtigt kan reagere. Du kan læse mere om app’en på ballerup.dk.

Dette læserbrev er et svar på sidste uges læserbrev ‘Ballerup er blevet beskidt’