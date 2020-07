Hæder til årets SIF-leder

Erla Valdimars med det synlige bevis på, at hun er blevet kåret som årets leder i SIF Håndbold og Gymnastik 2020.

håndbold Erla Valdimars er valgt som årets leder i SIF Håndbold & Gymnastik 2020.

Af Redaktionen

Med sin store energi har hun de seneste fem år været en afgørende faktor for, at håndboldafdelingen i Skovlunde har kunnet vokse, og det er baggrunden for, at hun nu har fået den store hæder.

Ifølge ungdomsformanden for Skovlunde Håndbold, Martin Jönsson, havde der ikke været så mange sociale arrangementer, kampe for de yngste spillere og så godt styr på det administrative, hvis ikke Erla havde hjulpet til. Og skal der sættes noget i værk, sker det med det samme.

Pokalen skulle egentlig have været overrakt til SIF Håndbolds ungdomsafslutning, men den måtte aflyses grundet Covid-19. I stedet overraskede medlemmer af bestyrelsen Erla til en helt almindelig onsdagstræning, hvor også nogle forældre til håndboldspillerne var mødt op for at overrække prisen.