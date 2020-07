Ny danseskole åbner i Ledøje

Det er en drøm der går i opfyldelse for Simone Grønhøj, når hun efter sommerferien åbner danseskole i forsamlingshuset i Ledøje.

dans Til august kan børn, unge og voksne få finpudset deres dansemoves, når Golden Dance Studio åbner to dage om ugen i Ledøje forsamlingshus.

Af Mia Thomsen

Som toårig begynde Simone Grønhøj til dans og lige siden er hun danset gennem livet og har vundet DM-titler og repræsenteret Danmark ved både EM og VM.

I mange år har hun drømt om at åbne sin egen danseskole – og nu tager hun springet og åbner ’Golden Dance Studio’ i Ledøje Forsamlingshus.

”Jeg er opvokset i Måløv, og har altid haft et ønske om at kunne åbne en danseskole i nærområdet, og det er derfor en drøm der går i opfyldelse, når jeg nu kan byde velkommen til dans hver onsdag og torsdag i Ledøje Forsamlingshus,” fortæller Simone og tilføjer:

”Jeg kan næste ikke forstå, at jeg virkelig har min egen danseskole. Har set frem mod denne dag og nu er det blevet til virkelighed.”

Hold til alle aldre

Simone er uddannet og eksamineret danselærer gennem De Danske Danseskoler og har i flere år arbejdet fuldtid med undervisning på alle niveauer, og alderstrin.

”Jeg ved ikke noget bedre end at danse og nyder at se danseglæden hos mine elever, uanset om de er begyndere eller på eliteniveau,” fortæller hun.

Der vil være forskellige hold afhængig af alder og niveau – lige fra de yngste ’Golden Kids’, som skal hoppe og danse til de kendte hits fra MGP og Ramasjang til de voksne damer ’Golden Ladies’, som kommer til at grine og svede til forskellige moderne hits.

Danseskolen er medlem af organisationen for professionelle danselærer ’De Danske Danseskoler’, og det betyder, at eleverne kan deltage i forskellige arrangementer og turneringer på tværs af Danmark. Ligesom de bedste kan være med i udtagelserne til EM og VM.

Bliver en del af byen

Udover undervisningen hver uge glæder Simone sig også til at være en del af Ledøje og de arrangementer der er i løbet af året. Hun håber på, at dans kan blive en del af de sociale events, og lover, at hun gerne stiller op og viser hvordan fødderne skal sættes.

Onsdag den 12. august fra klokken 17-19 er der åbent hus, hvor man kan møde Simone og resten af hendes team.

” Jeg glæder mig til at se alle til åbent hus. Vi vil sørge for at der er forfriskninger, kage, opvisninger – og mon ikke vi skal have lidt fællesdans,” griner Simone, der tager imod de første elever onsdag den 19. august.